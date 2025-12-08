ÃçÌîÂÀ²ì¡¢¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ËÀäÂÐ¤Î¼«¿®¡¡¡È·»¡ÉÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤Ï¡Ö¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È·è°Õ
¡¡2026Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÎÂè1²ó´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤¬¡¢12·î8Æü¤ËÆ±¶É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¾®°ìÏº¡ËÌò¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¡¢·»¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¡ÊÆ£µÈÏº¡ËÌò¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¢ÅÏî´ÎÉÍº¥Áー¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡¢¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¸ì¤ê¤òÃ´Åö¡¡ÃçÌîÂÀ²ì¡ßÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±«¤ÎÃæ¾Ð¤¦¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
¡¡Âè1²ó¤Î»î¼Ì¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃçÌî¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë°§»¢¡£¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´°÷¤Ç¹Ô¤Ã¤¿½é¹æ»î¼Ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖºÇ½é¤Î¡ØÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ù¤È¤¤¤¦Âê»ú¤¬¥Ðー¥ó¤È½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢Ç®¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¹âÍÈ´¶¤Î¤Þ¤Þ1ÏÃ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ºîÉÊ¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÅÓÃæ¤«¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥â¥Ë¥¿ー¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡·»¡¦½¨µÈ¤ò±é¤¸¤ëÃÓ¾¾¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¥¹¥È¥ìー¥È¤ÊÊª¸ì¡£ÉÏ¤·¤¯¡¢Áè¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤Â¼¤Ç°é¤Ã¤¿·»Äï2¿Í¤¬¡¢Ê¿ÏÂ¤ÊÀ¤¤òµá¤á¤ÆÅ·²¼¤Þ¤Ç¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤¹¡×¤ÈºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀâÌÀ¡£¤«¤Ä¤ÆÃÝÃæÄ¾¿Í¤¬½¨µÈ¤ò±é¤¸¤¿1996Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø½¨µÈ¡Ù¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö½¢¿¦É¹²Ï´ü¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þÂå¤Ë»ëÄ°Î¨30%Ä¶¤¨¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÆ¤Ó¡ØË¿Ã¡Ù¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿º£¤Îº¤Æñ¤Ê»þÂå¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢2026Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤â¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤Ë¡£±é½Ð¤ÎÅÏî´¤Ï¡ÖÍÍ¼°Èþ¤Î¤¢¤ëåºÎï¤Ê»¦¿Ø¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÅ¥½¤¤Î©¤Á²ó¤ê¡×¤òµá¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÃçÌî¤Ï¡¢3¥«·îÁ°¤«¤é·Î¸Å¤òÀÑ¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Âè1ÏÃ¤Ç¤Î·»ÄïÂÐ·è¤Î¥·ー¥ó¤Ï¡Ö¡Ø¤³¤³¤ÇÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¤é¤¤¤¤¤è¤Í¡Ù¤ÈÃÓ¾¾¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÃÓ¾¾¤â¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î·»Äï¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡Ø±î2É¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Èó¾ï¤Ë³èÆ°Åª¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬¤Û¤È¤Ð¤·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥·¥Ã¤È¹½¤¨¤Æ¸«ÆÀ¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸Ì¿¤Î³èÆ°¡¢µ±¤¤ä¤¤é¤á¤¤ò¡¢Æ°¤¯¡Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¤³¤È¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Âè1²ó¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢Æ£µÈÏº¤¬Å¥¤À¤é¤±¤ÎÂçº¬¤ò¤«¤¸¤ë¥·ー¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¡Ø½¨µÈ¡Ù¤ÇÃÝÃæÄ¾¿Í¤¬±é¤¸¤¿ÍÌ¾¤Ê¥·ー¥ó¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¸ò¤¨¤¿±é½Ð¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡£ÅÏî´¤Ï¡ÖÂæËÜ¤Ë¤Ï¡Ø2É¤¤Î±î¤¬¤¤¤Æ¡Ù¤È¥È½ñ¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£CG¤âÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ç»Ï¤á¤¿¤Û¤¦¤¬°Õ³°À¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È±é½Ð¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¡£Âçº¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê»Ë¼Â¤Î¡ËÅö»þ¤ÎÌîºÚ¤ÏÁª¤ÓÊüÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤¤Âçº¬¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£ÃÝÃæ¤µ¤ó¤Î¡Ø½¨µÈ¡Ù¤È·Ò¤²¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢ÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÍ·¤Ó¿´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÂçº¬¤ò¤«¤¸¤Ã¤¿ÃÓ¾¾¤Ï¡¢¡Ö¿©´¶¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¿·Á¯¤Ç¡¢ÅÚ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¶ì¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¾®°ìÏº¤¬Á¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢Æ£µÈÏº¤ÏÂçº¬¤ò¤«¤¸¤ë¡£¤½¤ÎÂÐÈæ¤Ç¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¿8Ç¯´Ö¤ËÆ£µÈÏº¤¬¤É¤¦¤¤¤¦À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤¬ÅÁ¤ï¤ì¤Ð¡×¤È¥·ー¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1²ó¤«¤é¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤Î¾®·ª½Ü¤âÅÐ¾ì¡£ÃçÌî¤ÈÃÓ¾¾¤Ï¾®·ª¤¬Êü¤ÄÂ¸ºß´¶¤òÀä»¿¤·¤¿¡£ÃçÌî¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÀâÆÀÎÏ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¶¯¤¤ÃË¤Î¥ªー¥é¡¢ÇÆµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¾®·ª¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤¬¿®Ä¹¤Î¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¡¢¸½¾ì¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¹âÍÈ´¶¤òÉ½¸½¡£ÃÓ¾¾¤â¡Ö±¿Ì¿¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¾®·ª¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤È¡¢¿®Ä¹¤Î¿ÍÀ¸¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÆü¡¹¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡¢¡Ö¿®Ä¹¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½¨µÈ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤Î¿®Ä¹¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÆü¡¹´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡È¥«¥ê¥¹¥Þ¡É¾®·ª¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢ÃçÌî¤Ï¡Ö¡Ø±ø¤Í¤§¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈË½Ïª¡£Å¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤Æ¤¤¤ë·»Äï¤Î»Ñ¤ËÂÐ¤·¡¢Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ÃÓ¾¾¤â¡Ö¡Ø¥´¥ë¥Õ¤·¤è¤¦¤Í¡Ù¤È¤«¡Ø¤ª¼÷»Ê¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¡Ù¤È¤«¡¢Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¥Õ¥©¥íー¤·¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£¡ÊÊ¸¡áÀÐ°æÃ£Ìé¡Ë