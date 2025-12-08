¤Ç¤Ã¤«¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤Î¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ºÇ¹â¤È¤¤¤¦ÏÃ
▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
Âç¤¤ÊÂÎ¤Ë¤Ä¤Ö¤é¤ÊÆ·¡¢°¦ÕÈ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿Í²û¤Ã¤³¤µÁ´³«¤Ê»ÅÁð¡£
¤¢¤¢¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤¬¤È¤Ë¤«¤¯°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë¡ª
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥´¥ë¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¡Ê¥´¥ë¡Ë¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¥´¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡¦¤«¤ó¤Á(8kanchi8)¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢¥´¥ë¤ÎÀ¸ÂÖ¤ä¹ÔÆ°¡¢Ì¥ÎÏ¤ä¤¢¤ë¤¢¤ëÏÃ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤Ë¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ê¤Û¤ÉÃúÇ«¤Ê´Ñ»¡´ã¤ÇÉÁ¤¯¥Þ¥ó¥¬¤Ï¡¢¥´¥ë¹¥¤¤Ë¤â¸¤¹¥¤¤Ë¤â»É¤µ¤ëÉÁ¼Ì¤¬ÌÜÇò²¡¤·¡£¡Ö¸¤¹¥¤¡õ¸¤¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¶¦´¶É¬»ê¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¸¤¤ò»ô¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¸¤¤È¤ÎÊë¤é¤·¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡×¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼°¦¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤«¤ó¤Á¡Ê8kanchi8¡ËÃø¤Î½ñÀÒ¡Øº£Æü¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Âç¤¤¤ÂÎ¤Î¾®¤µ¤¤ÉôÊ¬
Ãø¡á¤«¤ó¤Á¡Ê8kanchi8¡Ë¡¿¡Øº£Æü¤â¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥ì¥È¥ê¥Ð¡¼¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¡Ù