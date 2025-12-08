¼«Ê¬¤âÄÌ¤Ã¤¿È¿¹³´ü¡£Â©»Ò¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Êì¤ÎÊÑ²½¤È¤Ï¡¿¼«Ê¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ê8¡Ë
¤¢¤ëÆü¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ËÆÏ¤¤¤¿¾·ÂÔ¾õ¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¿Í¤Î¿´¤ò±Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ø¤Î°ÆÆâ¤Ç¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÎÊâ¤ß¤ä»×¤¤½Ð¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¤¬Å¸¼¨Êª¤È¤·¤Æ¹¤¬¤ë¶õ´Ö¡£¿Í¡¹¤Ï¤½¤³¤Ç¡¢²¿¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ø¥¹¥Ñ¤¢¤ó¤³¤¦¤Î°ßÂÞ¡Ù¤Î¤¢¤¤Ð¤µ¤ä¤«¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÁÏºî¥³¥ß¥Ã¥¯Âè2ÃÆ¡Ø¼«Ê¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
»°ÎØÊâ¤ÏÉ×¤ÈÂ©»Ò¡¦æÆÅÍ¤È¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¡£ÌÜ²¼¤ÎÇº¤ß¤Î¼ï¤Ï¡¢Àä»¿È¿¹³´ü¤ÎÂ©»Ò¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò¸þ¤±¤ì¤ÐâË¤Þ¤ì¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤ì¤ÐÁ´µñÈÝ¡£¸«¼é¤í¤¦¤È·è¤á¤Æ¤â¡¢¤Ä¤¤¸ý¤ò½Ð¤·¤Æ¸å²ù¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤¢¤¤Ð¤µ¤ä¤«Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¼«Ê¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤¢¤¤Ð¤µ¤ä¤«¡¿¡Ø¼«Ê¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡Ù