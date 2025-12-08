日経225オプション12月限（8日日中） 4万5000円プットが出来高最多827枚
8日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1015枚だった。うちプットの出来高が6797枚と、コールの4218枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の827枚（9円安9円）。コールの出来高トップは5万2000円の516枚（38円安77円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 0 1 59000
22 0 1 58000
17 0 1 57500
115 -1 1 57000
9 -1 1 56500
373 0 2 56000
54 -2 2 55500
246 -3 3 55000
118 -5 4 54500
5 -5 5 54375
38 -5 6 54250
9 -5 7 54125
385 -7 6 54000
2 -8 8 53875
17 -7 9 53750
17 -8 10 53625
101 -11 12 53500
10 -13 12 53375
44 -12 16 53250
23 -16 17 53125
359 -17 19 53000
71 -21 21 52875
61 -21 29 52750
43 -23 31 52625
214 -25 39 52500
49 -22 43 52375
48 -30 55 52250
16 -50 53 52125
516 -38 77 52000
17 -41 86 51875
74 -44 106 51750
19 -27 133 51625
166 -55 155 51500 1100 -300 4
28 183 51375
64 -47 218 51250
35 -37 258 51125 830 1
479 -45 300 51000 880 -120 55
29 -77 298 50875
62 -10 405 50750 575 -285 6
37 -60 430 50625
162 -20 530 50500 445 -170 66
5 -95 485 50375 405 -130 22
2 -75 595 50250 465 -25 5
1 705 50125 385 -70 1
44 -35 820 50000 272 -108 345
1 -580 845 49875 248 -167 9
49750 225 -90 34
49625 206 -134 13
6 +20 1150 49500 165 -85 234
49375 147 -74 15
49250 142 -53 52
49125 126 -96 23
1 -35 1520 49000 100 -60 350
48875 90 -85 47
48750 81 -52 174
48625 72 -41 20
1 -565 1880 48500 65 -42 269
