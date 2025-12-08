　8日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万1015枚だった。うちプットの出来高が6797枚と、コールの4218枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の827枚（9円安9円）。コールの出来高トップは5万2000円の516枚（38円安77円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　 0　　　 1　　59000　
　　22　　　 0　　　 1　　58000　
　　17　　　 0　　　 1　　57500　
　 115　　　-1　　　 1　　57000　
　　 9　　　-1　　　 1　　56500　
　 373　　　 0　　　 2　　56000　
　　54　　　-2　　　 2　　55500　
　 246　　　-3　　　 3　　55000　
　 118　　　-5　　　 4　　54500　
　　 5　　　-5　　　 5　　54375　
　　38　　　-5　　　 6　　54250　
　　 9　　　-5　　　 7　　54125　
　 385　　　-7　　　 6　　54000　
　　 2　　　-8　　　 8　　53875　
　　17　　　-7　　　 9　　53750　
　　17　　　-8　　　10　　53625　
　 101　　 -11　　　12　　53500　
　　10　　 -13　　　12　　53375　
　　44　　 -12　　　16　　53250　
　　23　　 -16　　　17　　53125　
　 359　　 -17　　　19　　53000　
　　71　　 -21　　　21　　52875　
　　61　　 -21　　　29　　52750　
　　43　　 -23　　　31　　52625　
　 214　　 -25　　　39　　52500　
　　49　　 -22　　　43　　52375　
　　48　　 -30　　　55　　52250　
　　16　　 -50　　　53　　52125　
　 516　　 -38　　　77　　52000　
　　17　　 -41　　　86　　51875　
　　74　　 -44　　 106　　51750　
　　19　　 -27　　 133　　51625　
　 166　　 -55　　 155　　51500　　1100 　　-300　　　 4　
　　28　　　　　　 183　　51375　
　　64　　 -47　　 218　　51250　
　　35　　 -37　　 258　　51125　　 830 　　　　　　　 1　
　 479　　 -45　　 300　　51000　　 880 　　-120　　　55　
　　29　　 -77　　 298　　50875　
　　62　　 -10　　 405　　50750　　 575 　　-285　　　 6　
　　37　　 -60　　 430　　50625　
　 162　　 -20　　 530　　50500　　 445 　　-170　　　66　
　　 5　　 -95　　 485　　50375　　 405 　　-130　　　22　
　　 2　　 -75　　 595　　50250　　 465 　　 -25　　　 5　
　　 1　　　　　　 705　　50125　　 385 　　 -70　　　 1　
　　44　　 -35　　 820　　50000　　 272 　　-108　　 345　
　　 1　　-580　　 845　　49875　　 248 　　-167　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　49750　　 225 　　 -90　　　34　
　　　　　　　　　　　　　49625　　 206 　　-134　　　13　
　　 6　　 +20　　1150　　49500　　 165 　　 -85　　 234　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 147 　　 -74　　　15　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 142 　　 -53　　　52　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 126 　　 -96　　　23　
　　 1　　 -35　　1520　　49000　　 100 　　 -60　　 350　
　　　　　　　　　　　　　48875　　　90 　　 -85　　　47　
　　　　　　　　　　　　　48750　　　81 　　 -52　　 174　
　　　　　　　　　　　　　48625　　　72 　　 -41　　　20　
　　 1　　-565　　1880　　48500　　　65 　　 -42　　 269　