&TEAM（エンティーム）のグループ公式Xが更新。「MISMATCH」のライブパフォーマンスビデオでの白スーツ姿の自撮りオフショットが公開され、注目を集めている。

【写真】白スーツの着こなしに個性光る&TEAMメンバーの自撮りショット／「MISMATCH」ライブパフォーマンスビデオ

■小物・髪色・表情…&TEAMメンバーの白スーツの着こなしに注目

「MISMATCH」のライブパフォーマンスビデオが公開。この映像は、メンバーのクローズアップからスタートする。メンバーの息遣いを感じられる歌声と、12月7日でデビュー3周年を迎えた&TEAMの成熟度が感じられるダンスパフォーマンスが印象的だ。

合わせて公開されたのは、ビデオで着ていたビッグサイズの白スーツに黒シャツを基調にしたコーディネートでの自撮りショット。

ひとつめの投稿では、EJ（ウィジュ）は小顔ぶりがより際立つ、白のキャップの下にバンダナを巻いたスタイル。FUMA（フウマ）は少しやんちゃな印象の色付きサングラスをかけながらも優しい笑顔を見せる。センターパーツのサラストヘアのK（ケイ）は、大胆に開けた胸元にもファンの注目が集まっていた。

続く投稿では、1枚目、ピンク髪のNICHOLAS（ニコラス）は、白のベスト姿でパフォーマンスしていたが写真ではジャケットを羽織りリムネスメガネをかけている。白のエクステをつけた髪と手首に巻いたバンダナがキュートなYUMA（ユウマ）、グレーがかったサラストヘアで指ハートを送るJO（ジョウ）の大人びた眼差しも印象的だ。

3つ目の投稿では、キャップを後ろに被ったHARUA（ハルア）の下唇を出したかわいらしい表情、黒シャツに白ベストを重ね、目深に巻いたバンダナが凛々しいTAKI（タキ）。そして、MAKI（マキ）は、金髪に映える黒のヘアバンドにピースで舌ぺろ＆ウィンク。小物使いやボタンの開け具合など、メンバーの個性に合わせたスタイリングとポーズの違いに注目だ。

また、&TEAM9人の結束を感じさせる集合ショットも公開されている。

SNSでは「デビュー3周年おめでとう」「ちょいワル風おにいさんライン良い」「ニコジャケットあったんだ！！」「マンネズかわいすぎ」「みんな美しい」など、さまざまなコメントで賑わっている。

■&TEAM「MISMATCH」Live Performance Video