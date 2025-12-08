日経225オプション1月限（8日日中） 2万5000円プットが出来高最多300枚
8日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3882枚だった。うちプットの出来高が2882枚と、コールの1000枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の300枚（3円安8円）。コールの出来高トップは5万2500円の113枚（10円高570円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 1 68000
1 2 67000
18 0 3 65000
7 +1 8 62000
20 0 11 61000
49 -2 15 60000
2 +3 20 59500
7 0 23 59000
12 0 29 58500
23 +1 37 58000
29 0 45 57500
12 +3 57 57000
22 0 72 56500
25 -7 88 56000
15 -6 120 55500
86 -7 155 55000
11 -10 194 54500
6 +3 233 54250
3 235 54125
76 -15 260 54000
3 0 273 53875
8 -38 292 53750
2 305 53625
18 -15 325 53500
1 355 53375
22 +5 390 53250
7 +5 415 53125
105 -5 440 53000
3 0 445 52875
19 0 505 52750
21 -115 535 52625
113 +10 570 52500
33 -150 595 52375
24 -25 630 52250
22 -150 680 52125
94 -5 710 52000
2 765 51875
5 -30 750 51750
19 -60 835 51500
1 -360 845 51375
8 +10 985 51250
17 +5 1125 51000
3 -265 1195 50875
4 +65 1260 50750 1425 -40 3
1 1250 50625
3 -80 1250 50500 1395 -25 2
4 +35 1460 50375 1295 -60 2
50250 1285 2
50125 1160 -195 3
11 -430 1615 50000 1120 -80 45
49875 1060 -95 5
49750 1020 -145 6
49625 1020 1
49500 980 -145 6
49375 895 4
49250 900 50
49125 865 2
49000 810 -65 85
48875 795 1
48750 725 -135 15
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 1 68000
1 2 67000
18 0 3 65000
7 +1 8 62000
20 0 11 61000
49 -2 15 60000
2 +3 20 59500
7 0 23 59000
12 0 29 58500
23 +1 37 58000
29 0 45 57500
12 +3 57 57000
22 0 72 56500
25 -7 88 56000
15 -6 120 55500
86 -7 155 55000
11 -10 194 54500
6 +3 233 54250
3 235 54125
76 -15 260 54000
3 0 273 53875
8 -38 292 53750
2 305 53625
18 -15 325 53500
1 355 53375
22 +5 390 53250
7 +5 415 53125
105 -5 440 53000
3 0 445 52875
19 0 505 52750
21 -115 535 52625
113 +10 570 52500
33 -150 595 52375
24 -25 630 52250
22 -150 680 52125
94 -5 710 52000
2 765 51875
5 -30 750 51750
19 -60 835 51500
1 -360 845 51375
8 +10 985 51250
17 +5 1125 51000
3 -265 1195 50875
4 +65 1260 50750 1425 -40 3
1 1250 50625
3 -80 1250 50500 1395 -25 2
4 +35 1460 50375 1295 -60 2
50250 1285 2
50125 1160 -195 3
11 -430 1615 50000 1120 -80 45
49875 1060 -95 5
49750 1020 -145 6
49625 1020 1
49500 980 -145 6
49375 895 4
49250 900 50
49125 865 2
49000 810 -65 85
48875 795 1
48750 725 -135 15