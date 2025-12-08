　8日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3882枚だった。うちプットの出来高が2882枚と、コールの1000枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の300枚（3円安8円）。コールの出来高トップは5万2500円の113枚（10円高570円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　 1　　68000　
　　 1　　　　　　　 2　　67000　
　　18　　　 0　　　 3　　65000　
　　 7　　　+1　　　 8　　62000　
　　20　　　 0　　　11　　61000　
　　49　　　-2　　　15　　60000　
　　 2　　　+3　　　20　　59500　
　　 7　　　 0　　　23　　59000　
　　12　　　 0　　　29　　58500　
　　23　　　+1　　　37　　58000　
　　29　　　 0　　　45　　57500　
　　12　　　+3　　　57　　57000　
　　22　　　 0　　　72　　56500　
　　25　　　-7　　　88　　56000　
　　15　　　-6　　 120　　55500　
　　86　　　-7　　 155　　55000　
　　11　　 -10　　 194　　54500　
　　 6　　　+3　　 233　　54250　
　　 3　　　　　　 235　　54125　
　　76　　 -15　　 260　　54000　
　　 3　　　 0　　 273　　53875　
　　 8　　 -38　　 292　　53750　
　　 2　　　　　　 305　　53625　
　　18　　 -15　　 325　　53500　
　　 1　　　　　　 355　　53375　
　　22　　　+5　　 390　　53250　
　　 7　　　+5　　 415　　53125　
　 105　　　-5　　 440　　53000　
　　 3　　　 0　　 445　　52875　
　　19　　　 0　　 505　　52750　
　　21　　-115　　 535　　52625　
　 113　　 +10　　 570　　52500　
　　33　　-150　　 595　　52375　
　　24　　 -25　　 630　　52250　
　　22　　-150　　 680　　52125　
　　94　　　-5　　 710　　52000　
　　 2　　　　　　 765　　51875　
　　 5　　 -30　　 750　　51750　
　　19　　 -60　　 835　　51500　
　　 1　　-360　　 845　　51375　
　　 8　　 +10　　 985　　51250　
　　17　　　+5　　1125　　51000　
　　 3　　-265　　1195　　50875　
　　 4　　 +65　　1260　　50750　　1425 　　 -40　　　 3　
　　 1　　　　　　1250　　50625　
　　 3　　 -80　　1250　　50500　　1395 　　 -25　　　 2　
　　 4　　 +35　　1460　　50375　　1295 　　 -60　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50250　　1285 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50125　　1160 　　-195　　　 3　
　　11　　-430　　1615　　50000　　1120 　　 -80　　　45　
　　　　　　　　　　　　　49875　　1060 　　 -95　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49750　　1020 　　-145　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　49625　　1020 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49500　　 980 　　-145　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　49375　　 895 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　49250　　 900 　　　　　　　50　
　　　　　　　　　　　　　49125　　 865 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 810 　　 -65　　　85　
　　　　　　　　　　　　　48875　　 795 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　48750　　 725 　　-135　　　15　