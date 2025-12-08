　8日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は269枚だった。うちプットの出来高が252枚と、コールの17枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の70枚（1円高4円）。コールの出来高トップは5万4000円の7枚（685円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　-4　　　71　　60000　
　　 1　　　　　　 109　　59000　
　　 3　　　　　　 164　　58000　
　　 7　　　　　　 685　　54000　
　　 5　　　　　　1710　　51000　
　　　　　　　　　　　　　50000　　1760 　　　　　　　15　
　　　　　　　　　　　　　49000　　1380 　　　　　　　28　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 700 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　40250　　 240 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　39250　　 207 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　37000　　 156 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36500　　 145 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　36000　　 125 　　　　　　　25　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　65 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　30 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　26 　　　　　　　21　
　　　　　　　　　　　　　23000　　　23 　　　 0　　　13　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　20 　　　　　　　14　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　16 　　　 0　　　21　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　11 　　　+1　　　18　
　　　　　　　　　　　　　12000　　　 6 　　　 0　　　11　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 4 　　　+1　　　70　


株探ニュース