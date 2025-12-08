日経225オプション2月限（8日日中） 1万円プットが出来高最多70枚
8日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は269枚だった。うちプットの出来高が252枚と、コールの17枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の70枚（1円高4円）。コールの出来高トップは5万4000円の7枚（685円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 -4 71 60000
1 109 59000
3 164 58000
7 685 54000
5 1710 51000
50000 1760 15
49000 1380 28
46000 700 7
40250 240 1
39250 207 1
37000 156 1
36500 145 1
36000 125 25
31000 65 1
25000 30 4
24000 26 21
23000 23 0 13
22000 20 14
20000 16 0 21
16000 11 +1 18
12000 6 0 11
10000 4 +1 70
