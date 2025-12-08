¡ÚÂ®Êó¡Û¥°¥ê¥³¤Î¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤Ê¤ÉÌó600Ëü¸Ä¤ò¼«¼ç²ó¼ý¡¡¡ÖÌ£¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¤È¾ÃÈñ¼Ô¤¬»ØÅ¦¡¡¸¶°ø¤Ï¥«¥«¥ªÆ¦¤È°ì½ï¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¹á¿ÉÎÁ
¡¡¹¾ºê¥°¥ê¥³¤¬¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤Ê¤É20ÉÊÌÜ¡¢Ìó600Ëü¸Ä¤ò¼«¼ç²ó¼ý¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹¾ºê¥°¥ê¥³¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é10·îÃæ½Ü¤Ë¡ØÅß¤Î¤¯¤Á¤É¤±¥Ý¥Ã¥¡¼¡Ù¤ÎÌ£¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢§¸¶°ø¤Ï¥«¥«¥ªÆ¦¤ÎÊÝ´É¾õ¶·¡¡¹á¿ÉÎÁ¤Î¹á¤ê¤¬°Ü¤ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Æ±ÍÍ¤Î»ØÅ¦¤¬Ê£¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤éÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀ½ÉÊ¤Î¼ç¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ªÆ¦¤¬¡¢³°Éô¤ÎÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤ÇÌó8¤«·î´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ËÜÍèÃÖ¤¯¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¹á¿ÉÎÁ¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤³¤Î¹á¿ÉÎÁ¤Î¹á¤ê¤¬¥«¥«¥ªÆ¦¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¹á¿ÉÎÁ¤Ï¥¯¥ß¥ó¤È¥¯¥í¡¼¥Ö¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í·ò¹¯¤Ë´Ø¤ï¤ëÈï³²Êó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¹¾ºê¥°¥ê¥³¤ÏËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ø¥Ý¥Ã¥¡¼¡Ù¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë20ÉÊÌÜ¡¢Ìó600Ëü¸Ä¤ò8Æü¤«¤é¼«¼ç²ó¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹¾ºê¥°¥ê¥³¤Ï¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢ÁÒ¸ËÊÝ´É¥ë¡¼¥ë¤ä¸¡ººÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ÎÅ°Äì¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£