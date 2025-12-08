ÂôÂ¼°ì¼ù¡ÖÈë½ñ¤ÈÂ©»Ò¤È£³¿Í¤Ç¡×¡¡¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¡Èµ®½Å¤Ê¡É3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¹ë²Ú²á¤®¤ë¡×¡Ö³§¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂôÂ¼°ì¼ù¡Ê58¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£TBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù(Ëè½µÆüÍË ¸å9:00)¤Ç¶¦±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¿Æ»Ò¤ËÈë½ñ¡×ÂôÂ¼°ì¼ù¤¬¸ø³«¤·¤¿ÃæÀîÂç»Ö¡õµÈÂôÍª¤È¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÂôÂ¼¤Ï¡ÖÈë½ñ¤ÈÂ©»Ò¤È£³¿Í¤Ç¡¢·ö²Þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¦¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Æ±ºî¤Ç¿Æ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤ëÃæÀîÂç»Ö¡Ê27¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎÈë½ñÌò¤ò±é¤¸¤ëµÈÂôÍª¡Ê47¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£·àÃæ¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¶õµ¤´¶¤È¤Ï°ã¤¤¡¢3¿Í¤¬½À¤é¤«¤¤¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ê¥à¡¼¥É¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö³§¤ó¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÄÇÌ¾¿Æ»Ò¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¡×¡Ö¹ë²Ú²á¤®¤ë3¿Í¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¿Æ»Ò¤ËÈë½ñ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¶ÛÄ¥´¶¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
