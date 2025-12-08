¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÙÆþ¥×¥ì¼Â»Ü¤Ø¡¡ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄÉÁ¤²¼¤í¤·¡ÖÎòÂå¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¿§»æ7¼ï¤ò¥é¥ó¥À¥àÇÛÉÛ
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ÎÁ´À¤³¦½ç¼¡¸ø³«¤È¡¢Dolby Cinema¡¢4DX¡¢SCREENX¤Ê¤É³Æ¼ï¥é¡¼¥¸¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄºîÉÊ¤ÎÎòÂå¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥ß¥Ë¿§»æ¤¬¡¢13Æü¤«¤éÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¸À¤ÎÍÕ¥ê¥ì¡¼
¡¡¥ß¥Ë¿§»æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤Î¿¿¶×¡¢¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î²Æ´õÀèÇÚ¡¢¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù¤ÎÀã¡¢¡Ø¥Ð¥±¥â¥Î¤Î»Ò¡Ù¤ÎÉö¡¢¡ØÌ¤Íè¤Î¥ß¥é¥¤¡Ù¤Î¥ß¥é¥¤¤Á¤ã¤ó¡¢¡ØÎµ¤È¤½¤Ð¤«¤¹¤ÎÉ±¡Ù¤Î¥Ù¥ë¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡¢ºÙÅÄºîÉÊ¤òÂåÉ½¤¹¤ë7¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬À¸¤À¸¤¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÛÉÛ¤Ï7¼ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡¢·à¾ì¤Ç¤Î¤ßÆþ¼ê²ÄÇ½¤ÊÈóÇäÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¤Þ¤À¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ÎÀ©ºî´ü´ÖÃæ¤À¤Ã¤¿º£Ç¯¤Î²Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ7¿Í¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò°ìËç°ìËçÃúÇ«¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ç¯·î¤ò·Ð¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤¯ºÝ¤Ë¤âÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¡¹¤È¿§»æ¤ËÌ¿¤¬¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡13Æü¤«¤é¤Ï¡¢Dolby Cinema¡¢MX4D¡¢4DX¡¢SCREENX¡¢ULTRA 4DX¤È¤¤¤Ã¤¿5¼ïÎà¤Î¥é¡¼¥¸¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤Î¾å±Ç¤âÆ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ô»à¼Ô¤Î¹ñ¡Õ¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¤ÎÉü½²¤ÎÎ¹¤ò¡¢Î©ÂÎ²»¶Á¤¬ÆÃÄ§¤ÎDolby Cinema¡¢ºÂÀÊ¤Î²ÄÆ°¤ä¹á¤ê¡¢¾ÈÌÀ¡¢É÷¡¢¿å¤·¤Ö¤¤Ê¤É¸Þ´¶¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ëMX4D¡¦4DX¡¢270ÅÙ±ÇÁü¤Ë¤è¤ëË×ÆþÂÎ¸³¤¬²ÄÇ½¤ÊSCREENX¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤é¤òÍ»¹ç¤·¤¿ULTRA 4DX¤È¡¢³ÆÊý¼°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎ×¾ì´¶¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÅìÊõ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥ÈÌò¤Î°²ÅÄ°¦ºÚ¡¢À»Ìò¤Î²¬ÅÄ¾À¸¡¢½ÉÅ¨¥¯¥í¡¼¥Ç¥£¥¢¥¹Ìò¤ÎÌò½ê¹»Ê¤é¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¤Ä¤Ê¤°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÆ°²è´ë²è¤â»ÏÆ°¡£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°ìÊ¸¤º¤Ä¸ì¤ë¡Ö¸À¤ÎÍÕ¥ê¥ì¡¼¡×¤ä¡¢Êª¸ì¤òÏ¯ÆÉÄ´¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¾Ò²ð¡×¤Ê¤É¡¢ËÜÊÔ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë³ÑÅÙ¤«¤éºîÉÊÀ¤³¦¤ËÇ÷¤ë±ÇÁü¤¬Â³¡¹¤È¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
