¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¥È¥¡¢¥ê¥è¤¬¹ðÇò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¡¡Âè52²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè52²ó¡Ê9Æü¡Ë¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÄ¶½ÅÍ×¥¥ã¥é¡É¤Î»Ñ¤¬¡ª ¥Í¥Ã¥È¡Ö¿ë¤Ë¡Ä¡×
¡¡Á°²ó¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¾¾¹¾¡£¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë¿·Ç¯¤Î°§»¢¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿·Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¶µ¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÆüËÜÂÚºßµ¤ò½ñ¤¾å¤²¤ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¸ì¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥È¥¤¿¤Á¤Ï²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ç¾¾Ìî²È¡¢Ê¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤¿¤Á¤È¿·Ç¯²ñ¤Ë¡£°§»¢¤ò¤Õ¤é¤ì¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ä¥®¡¢¥Õ¥æ¡¢¥ï¥¿¥·¡¢¥Þ¥Ä¥¨¡¢¥¤¥Ê¥¤¡×¤ÈÀë¸À¡£¤ª½Ë¤¤¤Î¶õµ¤¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¾¾¹¾¤òµî¤ëÀë¸À¤ò¤·¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ú¶âÀ¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¾Ç¤ë¾¾Ìî²È¤Ï¡¢¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤ò¼Í»ß¤á¤ì¤Ð¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤â¸©ÃÎ»ö°ì²È¤Î½÷Ãæ¤Ë¤Ê¤êµëÎÁ¤¬¾å¤¬¤ë¡ª¤È¾¡¼ê¤Ë¥ê¥è¤ÎÎø¤ò±þ±ç¤·¤Ï¤¸¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥¤À¤±¤ÏÁÇÄ¾¤Ë±þ±ç¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥ê¥è¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤ò²÷µ¤½Ë¤¤¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¾·ÂÔ¡£¥È¥¤Ï¤½¤³¤Ç¥ê¥è¤¬¹ðÇò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤¹¤ë¡£
