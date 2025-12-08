まもなく18回忌 飯島愛さんの足跡たどる書籍刊行 90年代を徹底検証
2008年に亡くなった飯島愛さんの足跡をたどりながら、90年代を検証した書籍『飯島愛のいた時代』（安田理央 太田出版）が、2026年1月22日に発売される。
【写真】飯島愛さんの写真を添えて…思いを記していた大竹しのぶ
90年代、それは20世紀の最後に居心地悪く挟まっている特異な時代。その真っ只中、「飯島愛」という名と共に突如現れ、瞬く間に人々から圧倒的な支持を得ながら、21世紀になってほどなく世を去ったひとりの女性がいた。そんな彼女と彼女が生きた時代に、いったい何が起きていたのか。
「飯島愛」の衝撃的な登場から30年以上を経た今、アダルトメディア研究の第一人者・安田理央が、90年代を丹念に辿り、徹底検証する。なお、本年12月17日は飯島愛の18回忌（没後17年）となる。
◆目次
第1章 ナンバーワンAV女優として
第2章 真夜中のTバック
第3章 元祖コギャルの星
第4章 20世紀最後のベストセラー
第5章 突然のお別れ
