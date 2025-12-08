¡Ø½ã°¦¾åÅù¡ª¡Ù»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡õ¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡¢¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡¡ÎÏ¶¯¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÊM!LK¡Ë¤È¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø½ã°¦¾åÅù¡ª¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î13Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬8Æü¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤É¤³¤«Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´í¤¦¤µ¤â¡Äµµ°æ±ß¡Ê¹â¾¾¥¢¥í¥Ï¡Ë
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢24Ç¯¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥â¥¢¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¼·½ï»á¤Ë¤è¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø½ã°¦¾åÅù¡ª¡Ù¡£Çò´ä¹â¹»¤Î¥È¥Ã¥×¤òÄ¥¤ëº´Æ£ÈþÄá¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤ß¤Ä¤ë¡¿»³Ãæ¡Ë¤È¡¢2Ç¯Á°¤ËÄäÀï¶¨Äê¤ò·ë¤ó¤ÀÅ¨¹»¡¦¹Èºù¹â¹»¤ÎÉÔÎÉ¤¿¤Á¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥È¥Ã¥×¡¦µµ°æ±ß¡Ê¤«¤á¤¤¡¦¤Þ¤É¤«¡¿¹â¾¾¡Ë¤È¤Î¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢¶»¥¥å¥ó¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¢¤ê¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ÈþÄá¤È±ß¤Î¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¿·¤¿¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢·Ö¸÷¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥í¥´¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°µÅÝÅª¤ÊÀÚ¤ìÌ£¤òÊü¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»¤Î¥È¥Ã¥×¤òÄ¥¤ë2¿Í¤¬¤Þ¤È¤¦¶¯¤µ¤ÈÍ¾Íµ¤¬¡¢ÌÜÀþ¡¦É½¾ð¡¦¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤«¤éÄ¾´¶Åª¤ËÅÁ¤ï¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈþÄá¤Ï¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿Æ®»Ö¤È¿§µ¤¤ò¤¿¤À¤è¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢±ß¤Ï¡¢¤É¤³¤«Ìµ¼Ùµ¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é´í¤¦¤µ¤â½É¤·¤¿¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂÎ¸½¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃ¼Åª¤Ë¼¨¤¹¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÞÕ¿È¤Î¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¡¢¸¶ºîÃ±¹ÔËÜ¡Ê¾å²¼´¬¡Ë¤Î±Ç²è¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÆÃÁõÈÇ¤ÎÈÎÇä¤¬·èÄê¡£¼Â¼Ì¥¥ã¥¹¥È±é¤¸¤ë¡ÈÈþÄá¡É¤È¡È±ß¡É¤Î»Ñ¤òÂçÃÀ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¸ÂÄê¥«¥Ð¡¼»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦8Æü¸á¸å7»þ¤è¤ê¡ÖSDP¡Ü¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤Î¸ø³«¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñ¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£W¼ç±é¤Î»³Ãæ¡¢¹â¾¾¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇòÄ»À²ÅÔ¡¢ÍòæÆ¿¿¡¢¾®Ê¿ÂçÃÒ¡¢¹â¶¶Íþ±û¡¢µÜÏÆÍ¥¡¢ËÙ²Æ´î¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢È¬½Å³ßÉ÷²í´ÆÆÄ¤é¤¬ÅÐÃÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÉôÅÐÃÅ¥¥ã¥¹¥ÈFC¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤¬12Æü¸á¸å1»þ¤«¤é¼õÉÕ³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âè1ÃÆ¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É·ô¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£¥á¥¤¥¸¥ã¡¼ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢MOVIE WALKER STORE¡¢Á´¹ñ¤Î¾å±Ç·à¾ì¤Ë¤Æ12Æü¤«¤éÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡Ê°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤·à¾ì¤¢¤ê¡Ë¡£¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤âÈ¯ÇäÃæ¤Ç¡¢¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
