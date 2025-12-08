ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê

¡¡ÆÈ¿È¤òÁõ¤Ã¤ÆÀ­¹Ô°Ù¤òÈ¼¤¦¸òºÝ¤òÂ³¤±¤¿¤³¤È¤Ï¡ÖÄçÁà¸¢¡×¤Î¿¯³²¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò°÷¤Î½÷À­¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ­¤òÁê¼ê¼è¤ê¡¢Ìó£·£¸£²Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤¬£¸Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡²Ï¸¶¿ò¿ÍºÛÈ½´±¤Ï¡Ö´ûº§¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë±£¤·¤ÆÀ­¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À­¤ÎÄçÁà¸¢¤ò¿¯³²¤¹¤ëÉÔË¡¹Ô°Ù¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÃËÀ­¤ËÌó£±£µ£±Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿¡£

¡¡È½·è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À­¤Ï£²£°£²£³Ç¯£µ·îº¢¡¢¥×¥í¥Õ¥£¥ëÍó¤Ë¡Ö´ûº§¼Ô¤ªÃÇ¤ê¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀµ­¤·¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ËÅÐÏ¿¡£½÷À­¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤­¤¿ÃËÀ­¤È¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤ÆÃÇÂ³Åª¤ËÀ­Åª´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃËÀ­¤ÏÌó£´¤«·î¸å¡¢½÷À­¤È¤ÎÏ¢Íí¤òÆÍÁ³Àä¤Ã¤¿¡£

¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÃËÀ­¤ËºÊ»Ò¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢½÷À­¤¬£²£´Ç¯£±£°·î¤ËÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£