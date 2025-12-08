サッカー・Jリーグ、J1の清水エスパルスは8日、吉田孝行氏が新監督に就任すると発表しました。

吉田新監督はヴィッセル神戸の監督を3度にわたって務めると、2023年にはチームをJ1初優勝に導きました。2024年は2連覇を達成し天皇杯との2冠を獲得。迎えた今季は5位という結果で、シーズン終了後に契約満了で退任となっていました。

一方、今季14位で終えた清水は残り2節となった11月末に秋葉忠宏監督の退任を発表。その後、コーチ複数人の退任も決まっていました。

吉田新監督はクラブを通じ、「攻守にアグレッシブで、観ている方に勇気と感動を与えられるサッカーを実現するために全力を尽くします」とコメントしています。

▽吉田孝行新監督コメント全文エスパルスファミリーの皆様。このたび、来シーズンより清水エスパルスの監督に就任することになりました。反町GMをはじめ、フロントの皆様が強い想いを持って誘っていただいたことに、心から感謝しています。清水は『サッカー王国』として特別な歴史と文化を持つクラブだと感じています。ファン・サポーターの皆様とともに、もう一度強い時代を取り戻したい。その覚悟とともに、このクラブを必ず強くしなければならないという責任を強く感じています。攻守にアグレッシブで、観ている方に勇気と感動を与えられるサッカーを実現するために全力を尽くします。エスパルスファミリー全員で力を合わせ、強い清水エスパルスを作っていきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。