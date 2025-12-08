【hololive production OFFICIAL POP UP SHOP】 2026年1月9日～22日 開催予定 開場：東京駅一番街 いちばんプラザ

カバーはキデイランド協力運営のもと、「hololive production OFFICIAL POP UP SHOP」を2026年1月9日から22日にかけて東京駅一番街 いちばんプラザにて開催する。

イベントではホロライブ0期生、ホロライブインドネシア1期生、ホロライブEnglish「Myth」のタレントたちが「感謝」の花束を抱えた描き下ろしイラストで登場。同イラストを使用したラバーマット（3,850円）やプリントビスケット（1,620円）、Tシャツ（4,400円）などを販売する。

一定額の購入者にはショッパーやメッセージカード、クリアカードを進呈する。メッセージカードはタレントへのメッセージを書き、店舗内のメッセージボードに貼り付けられる。

また、期間中の金、土、日曜日の10時～12時は来場予約が必要となる。Livepocketにて各日抽選を実施する。この他東京駅一番街では、期間中タレントたちのイラストによる装飾が行なわれる。

販売商品

購入特典

一番街の装飾イメージ

□1月9日（金）hololive production OFFICIAL POPUP SHOP 入場整理券

(C) COVER