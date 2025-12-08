イワタニの「カセットガス式ストーブ」。屋内外で使いやすく、非常時にも活躍しそう
手軽に暖かさを。
イワタニのカセットガス式のストーブ マル暖は真冬の相棒になってくれそうです。
カセットガス式だとメリット盛りだくさん
こちら、イワタニのカセットガスを燃料にしたストーブ。連続燃焼時間は約1時間37分となっています。
何がいいって、電気とか灯油とかが要らないところ。カセットガスがあればどこでも暖を取ることができます。
たとえば、僕らのような仕事だと冬場の外でのロケなどで使えそう。ストーブがあればみんなで暖まれます。
屋外でのポップアップショップなどでも活躍しますね。カセットガスなのでコードレスで使えるので、ちょこちょこ位置を変えたりするのも楽ちん。
また、上にヤカンを載せてお湯を沸かすことだって可能。これ、めちゃくちゃ便利じゃないですか？
もちろん、屋内でも使えます。パーソナルストーブとして結構いいかも。
非常時の暖房器具としても優秀
電気も灯油も使わないということは、災害時などの緊急事態でも活躍しそう。一家に1台あるといいかも。
もちろん、キャンプなどのアウトドアでも使えます。いやー、使い道が広い！
