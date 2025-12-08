秋元康氏の近影が話題「髪型変わって一瞬誰かと」「いつまでも若々しい」AKB48 OG集結ショットに驚きの声
【モデルプレス＝2025/12/08】AKB48の総合プロデューサーである秋元康氏が12月8日、AKB48 OGの前田敦子や小嶋陽菜のSNSに登場。近影ショットに注目が集まっている。
【写真】秋元康氏「髪型変わって一瞬誰かと」話題の激変ビジュ
AKB48は12月4日から7日まで、日本武道館にて『AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 〜あの頃、青春でした。これから、青春です〜』6公演を開催。ステージ上にAKB48現役＆OGメンバー184人が集結し、話題を呼んだ。
公演を終え、前田は自身のInstagramにて「ひとまず無事終わりました武道館」「みんなー！お疲れ様でした」とイベントが終了したことを報告し、OGメンバーが集合したショットを公開。投稿された写真では、前田と秋元氏が並んで笑顔を見せており、秋元氏は白髪混じりの黒髪で、以前よりも短くなったスタイリッシュな髪型を披露した。
また小嶋もX（Twitter）を更新し、「今もずっとAKB48が大好き」と別アングルの集合ショットを公開。秋元氏の周りをOGメンバーが囲んだ貴重なショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「秋元先生、髪型変わって一瞬誰かと思いました」「いつまでも若々しくて素敵」「豪華すぎる集合写真」「みんな良い笑顔で癒される」「秋元さんの顔が優しすぎる」「家族のよう」「胸熱なレジェンドショット」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆秋元康氏、前田敦子らAKB48 OG集合ショットに登場
◆秋元康氏の近影に注目集まる
