¤½¤Î¹ç¤ï¤»Êý¡¢¤â¤¦¸Å¤¤¤«¤â¡ª¡ÚGU¡Û40¡¦50Âå¤Î¥µ¥Þ¸«¤¨¡ª¡ÖºÇ½Ü¥¸ー¥ó¥º¥³ー¥Ç¡×
À¤³¦Åª¥È¥ì¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¸ー¥ó¥º¡£¤Ê¤ó¤À¤«¸Å½¤¤¥³ー¥Ç¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡¢¥Öー¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à¤Ê¤É¡¢Á¯ÅÙ¤Î¹â¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸ー¥ó¥º ¡ß ¥í¥ó¥°¥Öー¥Ä¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥º¥¹¥È¥ìー¥È¥¸ー¥ó¥º¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥È¥ìー¥È¥¸ー¥ó¥º¤ò»È¤Ã¤¿¥³ー¥Ç¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢º£µ¨¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¥í¥ó¥°¥Öー¥Ä¤òÅêÆþ¤·¤Æ¡£¥¯ー¥ë¤«¤ÄÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥Öー¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Â¸µ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤â¹¥ÁêÀ¡£¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ïー¥Õ¥³ー¥È¤ò±©¿¥¤ì¤Ð¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤â¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤âÈ÷¤ï¤Ã¤¿ºÇ½Ü¥ë¥Ã¥¯¤Î´°À®¡£
¾åµé¼Ô¸«¤¨¤òÁÀ¤¦¤Ê¤é¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ç¥Ë¥à¥¿¥Ã¥¯¥È¥é¥¦¥¶ー¡×\1,490¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥ï¥¤¥É¥¹¥È¥ìー¥È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥¸ー¥ó¥º¡£¾åµé¼Ô´¶¤Î¤¢¤ë¥³ー¥Ç¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¥Ç¥Ë¥à¥ª¥ó¥Ç¥Ë¥à¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤Ï¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¡ý ¥¤¥ó¥Êー¤Ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÈ©¸«¤»¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤¤¤Æ½÷À¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ë¡£¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ã¥É¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤â¡¢º£¤Ã¤Ý¤¯¹¤È´¤±¤ë¥³¥Ä¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
writer¡§Emika.M