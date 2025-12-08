上白石萌音「かなり今年は人間的な生活を送りました」2025年を振り返る

女優の上白石萌音（27歳）が、12月7日に放送されたラジオ番組「井上芳雄 by MYSELF」（TBSラジオ）に出演。「かなり今年は人間的な生活を送りました」と振り返った。



舞台「ダディ・ロング・レッグズ」で井上芳雄と共演する上白石萌音が、番組のゲストとして登場。2025年を振り返り、「いい年でした」と話すと、井上は「萌音氏は今日（『ダディ・ロング・レッグズ』ではない）別の稽古もしてきてるんですよ。タフって言うか、どんだけジョン・ケアードのこと好きなんだ」と、舞台「千と千尋の神隠し」の練習もしているとコメント。



上白石は「芳雄さんが先陣切って稽古場と劇場を往復したりとかなさっているのを見て、やろうと思えばやれるんだと思って」と話し、さらに今年を振り返って「ドラマもやりましたし、海外旅行とかにも行けたりして。イタリアです。最高。かなり今年は人間的な生活を送りました」と語った。