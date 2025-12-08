F1¥Î¥ê¥¹Í¥¾¡¤ÎÎ¢¤Ç¡ÄÎø¿Í¥â¥Ç¥ë¤Ë½¸¤Þ¤ë»ëÀþ¡¡¥¥¹¤¬¶Ã°Û¤Î1490Ëü²óºÆÀ¸Ä¶¡¡±Ñ»æ¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×
¡¡¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹¤ÎF1º£µ¨ºÇ½ªÀï¡¦¥¢¥Ö¥À¥ÓGP¤Ï7Æü¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Î¥¢¥Ö¥À¥Ó¤Ç·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤¬¼«¿È½é¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤ÏÎø¿Í¤È¤Î¥¥¹¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥Î¥ê¥¹¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¡¢2°Ì¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë¤ËÂ³¤3°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë½Ð¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÎø¿Í¥Þ¥ë¥¬¥ê¡¼¥À¡¦¥³¥ë¥»¥¤¥í¤È¥¥¹¤·´¿´î¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ÏF1¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬Æ°²è¤Ç¸ø³«¤·¡¢¸ø³«¤«¤é13»þ´Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ç1490Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹Á°¡¢±Ñ»æ¡Ö¥ß¥é¡¼¡×¤Ï¡Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤ÊÎø¿Í¤ÎìÔÂô¤ÊÀ¸³è¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼Èà½÷¤¬F1¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¥Î¥ê¥¹¤Î³èÌö¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Î¥ß¥å¡¼¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ë¥»¥¤¥í¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥³¥ë¥»¥¤¥í¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô220Ëü¿Í°Ê¾å¡¢TikTok¤âÆ±80Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¼Ô¡£µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯8·î¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼GP¤Ç2¿Í¤Î´Ø·¸¤¬¸ø¤È¤Ê¤ê¡¢¥Î¥ê¥¹¤Î¾¡Íø¸å¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤Î¥¥¹¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£°ÊÍè¡¢Èà½÷¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ËÉÑÈË¤ËÂÓÆ±¤·¡¢ºÇÁ°Îó¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤¬Ãæ·Ñ¤ÇÉÑÈË¤ËÈ´¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥µ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤¬¥³¡¼¥¹¾å¤ÎÀï¤¤¤è¤ê¤â¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëGP¤Î¸å¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¡ÖÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤ÏÍÌ¾¿Í¤ä¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤ò±Ç¤¹¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤ä¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£¡Ö¶¥µ»¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤¢¤ì¤ÐÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¬¡×¤È¥¯¥®¤ò»É¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥»¥ì¥Ö¤¬Ë¬¤ì¡¢¥ì¡¼¥¹°Ê³°¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤F1¡£¥Î¥ê¥¹¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡¢Îø¿Í¤Ë¤â¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
