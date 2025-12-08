Gold Diggaとタッグ！Japaton「S.I.『モルヒネ』」

Japatonから、TikTok総再生10億回超えを誇るシンガー「S.I.」の最新シングル『モルヒネ』が、2025年12月9日(火)よりリリースされます。

国内外で活躍するプロデューサー「Gold Digga」とタッグを組み、冬の情景にフィットする新たなレゲトンサウンドを提示する一曲です。

Japaton「S.I.『モルヒネ』」

リリース日：2025年12月9日(火)

Music Video公開予定：2025年12月19日

プロデュース：Gold Digga

「失恋」という切ないテーマを軸にしながらも、明るく聴ける王道レゲトンに仕上げられた本作。

雪景色の中に描かれる儚い恋模様が、シンプルで胸に刺さる言葉とキャッチーなメロディで表現されています。

サウンドプロデュースを担当したのは、BADHOPの「LIFE STYLE」や炒炒の「Night dream」など数々のヒット作を手掛けるGold Digga。

緻密に作り込まれたビートとS.I.の情緒的な表現が融合し、「冬に聴くレゲトン」という新しい世界観が構築されました。

アーティスト：S.I.

長崎県・対馬出身、TikTokでの総再生回数が10億回を超えるジャパトンシンガー。

「手遊びすんな」や「DURA 修羅場」などのバイラルヒットを生み出し、ソロ活動開始からわずか3ヶ月でワンマンライブを成功させるなど、圧倒的な勢いでシーンを駆け上がっています。

現在は「音楽 × 映像 × TikTok LIVE」を軸に活動を展開中。

プロデューサー：Gold Digga

クラシック音楽をルーツに持ち、UKサウンドとUSサウンドを自在に操るビートメイカー。

BADHOP「LIFE STYLE」のプロデュースで注目を集め、現在はタイ、マレーシア、インドネシアなどアジア圏へも活動の幅を広げています。

自身のスタジオには毎月多数のアーティストが集い、ジャンルの壁を越えたサウンドを生み出し続けています。

強力なタッグによる、冬の寒さを熱く彩るニューシングル。

Japaton「S.I.『モルヒネ』」の紹介でした。

