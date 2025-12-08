エヴァタクシー

12月10日の「EVANGELION 30th Anniversary Movie Collection」Blu-ray BOX発売を記念し、エヴァンゲリオン初号機が映し出された「エヴァタクシー」が12月21日までの期間限定で東京都内を走行している。タクシーアプリ「S.RIDE」では、エヴァタクシーを指定して配車可能。

2パターン車窓イメージ

モビリティ車窓メディア「THE TOKYO MOBILITY GALLERY Canvas」(Canvas)にエヴァ初号機が映し出されているもの。国際自動車・大和自動車交通のCanvas車両100台が12月8日～21日の期間限定で、東京都内23区、武蔵野、三鷹地区を走行している。

「EVANGELION 30th Anniversary Movie Collection」Blu-ray BOXは、「新世紀エヴァンゲリオン」TVシリーズ放送30周年記念として発売。「『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』＋『シン・エヴァンゲリオン劇場版』」のBlu-ray BOXと、Blu-ray＋4K Ultra HD Blu-rayのComplete Blu-ray BOX【初回限定版】、さらに「新世紀エヴァンゲリオン」TVシリーズも収録したFull Complete Blu-ray BOX【初回限定版】の全3形態で展開される。

価格はBlu-ray Boxが27,500円、Complete Blu-ray BOXが77,000円、Full Complete Blu-ray BOXが110,000円。