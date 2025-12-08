アトレ上野にて、国立科学博物館で開催中の特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」とのコラボレーション企画が、2026年1月2日(金)から1月31日(土)まで実施されます。

期間中は、惜しまれつつも販売終了した伝説のメニューが「絶滅グルメ」として期間限定で復活します。

アトレ上野×特別展「大絶滅展」コラボレーション

開催期間：2026年1月2日(金)〜1月31日(土)

開催場所：アトレ上野 カフェ・レストラン対象ショップ

国立科学博物館の特別展「大絶滅展」の開催に合わせ、アトレ上野内の12ショップが過去の人気メニューを「絶滅グルメ」として復刻販売。

かつて全店メニュー統一の波にのまれて姿を消した一品や、期間限定で登場し人気を博した伝説のメニューなどが、この期間だけ蘇ります。

さらに、対象メニューを注文すると、アトレ上野限定のノベルティもプレゼントされます。

京橋 千疋屋「クレープ・オ・バナーヌ」

価格：2,420円(税込)

販売時期：1985年〜2005年

2005年頃、全店メニュー統一の影響で姿を消した幻のメニュー。

バナナの自然な甘みとナッツの食感、ほろ苦いキャラメルが絶妙にマッチした、大人の余韻を楽しめる一皿です。

ハードロックカフェ「Ribeye Steak」

価格：4,880円(税込)

販売時期：2016年

2016年6月限定で販売された伝説のステーキメニュー。

チャコールグリルで焼き上げたリブアイステーキに特製ソースを合わせ、温野菜とサイドメニュー（フレンチフライまたはライス）がセットになっています。

あんみつ みはし「復刻特別クリームぜんざい」

価格：800円(税込)

販売時期：2017年9月〜11月

2017年のコラボ企画で登場した限定商品が再登場。

自慢の北海道産粒あんをベースに、杏、白玉、濃厚なソフトクリームをトッピング。

別添えのきなこをかけることで、味の変化も楽しめます。

限定ノベルティプレゼント

「絶滅グルメ」を注文した方限定で、「絶滅生物トレーディングカード“風”割引カード」をランダムで配布。

「アノマロカリス」と「タリーモンスター」の全2種で、ここでしか手に入らないキラキラ加工のレアアイテムです。

カードには「大絶滅展」のチケットを割引価格で購入できるクーポンコードも記載されています。

館内装飾

期間中、アトレ上野公式インスタグラマー「アトパン＆アトパンの彼女」が大絶滅展モチーフの動物に変身して登場。

館内装飾や特設サイトにて、コラボ期間ならではのビジュアルを楽しめます。

上野公園の展覧会鑑賞とともに、歴史を感じる復刻メニューを味わえる特別な一ヶ月。

アトレ上野「大絶滅展コラボレーション企画」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 伝説のメニューが蘇る！アトレ上野「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」コラボ appeared first on Dtimes.