65歳以上の女性が手作りした衣装をお披露目するファッションショーが6日、南陽市で開かれ力作に身を包んだ参加者が堂々とランウェイを歩きました。



南陽市で6日開かれたファッションショー、その名も「おばあちゃんのランウェイ’25」です。

ランウェイを歩くのは市内に住む65歳以上の女性たちです。このファッションショーは南陽市のNPO法人「花未来」が健康づくりの一環として開いているもので、ことしで4回目です。参加者はショーのためことし9月から週1回のペースで集まり、デザイナーの指導のもと、衣装の制作を行ってきました。





参加者「着物の模様を使っている週1回くらいで行っているので、 今は生活の一部になっているずっと続けていければうれしい」参加者「普通はこんな大きな飾りは付けないはず。きょうはファッションショーなのででっかく作れ！と先生に言われ大きく作った。やっぱり家から出る他の人との交わりができるだから健康のためにはすごくありがたい時間を過ごさせてもらっている」この日は31人が参加し使わなくなった着物をアレンジするなど工夫をこらした衣装を披露していました。「カジュアルなパーカーをつくりました」「かわいいね～！」「かわいらしさを表現するため袖にブルーのラインを入れてみました」「おお～！！」なかには孫と一緒の参加者もいて、客席からは拍手とともに「かわいい」「すてき」といった歓声があがっていました。参加者（おばあちゃん）「同じ布地で同じような感じでコートを作った2人で出るのが3年目なので毎年とても楽しく作っています」参加者（孫）「おばあちゃんの作った服は毎年着ているので好き。学校に行ったり水族館に行ったりしたい」参加者たちは観客の声援に笑顔で答えながら、堂々とランウェイを歩いていました。また、このファッションショーは市内在住の65歳以上であれば男性も参加できるということで「花未来」では興味がある人は来年ぜひ参加してほしいと呼びかけています。