ＡＫＢ４８の小栗有以が、「憧れの先輩」とのショットを大量投稿し、反響を呼んでいる。

小栗は８日、自身のインスタグラムを更新。「＃ＡＫＢ４８は青春ですｉｎ武道館 ６公演走り切りました」「ＡＫＢに入りたいと思うきっかけをくれた憧れの先輩たちとステージに立たせて頂き嬉しさと同時に 表情、パフォーマンス、発言の力強さ、そして現役メンバーたちを立ててくださろうとしたり アイドルとして、人として学ぶことが多くて改めて偉大さを感じた反面、自分たちの課題を見つけることもできました」と記し、ＡＫＢ４８の２０周年記念ライブで共演したＯＧの前田敦子、大島優子、板野友美、小嶋陽菜、篠田麻里子、高橋みなみ、指原莉乃、峯岸みなみ、柏木由紀、横山由依、野呂佳代らとの写真など複数枚を投稿。

「歴史を紡いできたグループのそれぞれの時代の良さをしっかりと届けていくのは現役の私達の役目だと思っています。これから自分達で登らなければ見えない景色を 自分達で見れるようにこの気持ちを大切にして この先もＡＫＢ４８は進んでいきたいと思います。最後に。ＡＫＢの今も応援してくれて寄り添ってくれる卒業生の皆さん 本当に感謝しています。武道館は一生の思い出で宝物です。どの時代のＡＫＢも大好きです、ありがとうございました！」とつづった。