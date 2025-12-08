ÆüËÜ´ë¶È¤¬¡ÈÃ¦Ãæ¹ñ°ÍÂ¸¡É¤Ø¡ÄÃæ¹ñ¤Ï¡ÖÀ¤³¦ºÇÂç»Ô¾ì¡×¤«¤é¡ÖÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤Èµ»½ÑÎ®½Ð·üÇ°¡×¤Î»Ô¾ì¤Ë
¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤è¤ë¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀ¯ºö¤Ë¤ª¤±¤ëÂæÏÑ³¤¶®¤Î½ÅÍ×À¤ò¸øÅª¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¶¯¤¤ÉÔËþ¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿³°¸òÅª¤ÊÎä¤¨¹þ¤ß¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤Ë½¾»ö¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Î´Ö¤Ë¤â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î·üÇ°¤È¤·¤Æ½Ö¤¯´Ö¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£
2012Ç¯¤ÎÂçµ¬ÌÏÈ¿Æü¥Ç¥â
Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦ÆüËÜ´ë¶È¤Î·üÇ°¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÌÜ¿·¤·¤¤¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Àí³Õ½ôÅçÌäÂê¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë2012Ç¯¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¿Æü¥Ç¥â¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ¯¼£ÅªËà»¤¤¬À¸¤¸¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÏÂÐÃæ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥ê¥¹¥¯¤òºÆÇ§¼±¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÂ¿¸µ²½¤äÀ¸»ºµòÅÀ¤ÎÊ¬»¶¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´íµ¡¤Ï¡¢¼ç¤ËÆüÃæÎ¾¹ñ´Ö¤ÎÀ¯¼£Åª¡¦Îò»ËÅª¡¦ÎÎÅÚÅª¤ÊËà»¤¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ê¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ·ÐºÑ¡¦ËÇ°×´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤à¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡¢Î¾¹ñ´Ø·¸¤Î²þÁ±¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÀ¯Îä·ÐÇ®¡×¤Î²óµ¢¤ò´üÂÔ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì»þÅª¤ÊÍò¤¬²á¤®µî¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂÐÃæ°Õ¼±¤ËÊÑ²½¤¬¡Ä
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢É®¼Ô¤ÎÈ©´¶³Ð¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤ò½ä¤ëÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂÐÃæ°Õ¼±¤Ë¤Ï¤¢¤ëÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡ÖÆüÃæËà»¤¡×¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë·ÐºÑÅªÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖÊÆÃæÂÐÎ©¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¡×¤¬ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤ò¶îÆ°¤¹¤ëËÜ¼ÁÅª¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¤è¤êÈá´ÑÅª¤ÊÇ§¼±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¹ñºÝ¹½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÆüËÜ¼«¿È¤ÎÂÐÃæ³°¸òÅØÎÏ¤ä»ÑÀª¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î¤ß¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÆüËÜ¤¬Æ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤È¤Î·³»ö¡¦ËÉ±Ò´Ø·¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¡¦¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢Îã¤¨¤Ð½ÅÍ×µ»½Ñ¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¡Ö¥Ç¥ê¥¹¥¥ó¥°¡Ê¥ê¥¹¥¯Äã¸º¡Ë¡×¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÐÆüÉÔËþ¤ò½õÄ¹¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥È¥ê¥¬¡¼¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤³¤È¤¬°Õ¼±¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¼«¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä·ÐºÑÅªÍø±×¤òÄÉµá¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°¼«ÂÎ¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡ÖÂÐÃæÊñ°ÏÌÖ¤Ø¤Î²ÃÃ´¡×¤È±Ç¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÃæ¹ñ¤ÎÂÐÆü´¶¾ð¤¬°²½¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÃæ¹ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢°ì¼ï¤Î¡ÖÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¡×¤¬¹±¾ï²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÃ¦Ãæ¹ñ°ÍÂ¸¡×²ÃÂ®¤Ø
¤³¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÊÑ²½¤Î¸²ºß²½¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¡¢ÆÃ¤ËÀ½Â¤¶È¤ä¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÐÃæÀïÎ¬¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö°ì»þÅª¤Ê·üÇ°¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÉÔ²ÄÈò¤Ç¹±¾ïÅª¤Ê¹½Â¤¥ê¥¹¥¯¡×¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÂª¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢´ë¶È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÃæ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê°ÕµÁ¤È¥ê¥¹¥¯¤òÅ°ÄìÅª¤ËºÆÉ¾²Á¤·¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤òÈ´ËÜÅª¤Ë°ú¤²¼¤²¤ë¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÃ¦Ãæ¹ñ°ÍÂ¸¡×¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²ÃÂ®¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¸»ºµòÅÀ¤ÎASEAN½ô¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤Ø¤Î°ÜÅ¾²ÃÂ®¡¢¸¦µæ³«È¯µ¡Ç½¤Î¹ñÆâ²óµ¢¤ä²¤ÊÆ¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ»Ô¾ìÀìÍÑÀ½ÉÊ¤ÎÈæÎ¨¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤Èµ»½ÑÎ®½Ð
¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢°Â²Á¤ÊÀ¸»ºµòÅÀ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Ï¡¢º£¤äÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ1¤Ä¤ÎÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æµ»½ÑÎ®½Ð¤Î·üÇ°¤òÈ¼¤¦»Ô¾ì¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤Ë·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¿ä¿ÊË¡¤Î»Ü¹Ô°Ê¹ß¡¢À¯ÉÜ¤¬¼çÆ³¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ä½ÅÍ×¹ÛÊª¤Ê¤É¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¶¯¿Ù²½¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¡ÖÃ¦Ãæ¹ñ°ÍÂ¸¡×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¶¯¤¤ÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌµÏÀ¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤ÎµðÂç¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬´°Á´¤Ë¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
°ìÉô¤Î¾ÃÈñºâ¤ä¥í¡¼¥«¥ë¥Ë¡¼¥º¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ï¤äÃæ¹ñ¤ÏÀ¤³¦ÀïÎ¬¤ÎÁ´¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¹â¤¤¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦¡¢¿ô¤¢¤ë»Ô¾ì¤Î°ì¤Ä¡×¤Ø¤È¤½¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬Äã²¼¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤Î°Õ¼±ÊÑ²½
ÆüÃæ´Ø·¸¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÆó¹ñ´Ö¤ÎÀ¯¼£ÅªËà»¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÆÃæÂÐÎ©¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê¹½Â¤ÊÑÆ°¤ÎÇÈÌæ¤È¤·¤ÆÆüËÜ´ë¶È¤Î»ö¶È´Ä¶¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¹½Â¤Åª¥ê¥¹¥¯¤òÇ§¼±¤·¤¿ÆüËÜ´ë¶È¤¬¡¢Ã¦Ãæ¹ñ°ÍÂ¸¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¸Ç¤á¡¢¿¿¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê¶¯¿ÙÀ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÅ¾´¹¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸½ºß¤Î·ÐºÑ¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¤³¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤È¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡Ú¼¹É®¡§³ô¼°²ñ¼ÒStrategic IntelligenceÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO ÏÂÅÄÂç¼ù¡Û