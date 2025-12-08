寺島しのぶ、長男・眞秀が「突然ムクっと起きてきて…」 オフショット公開「可愛いーーー」「女の子かと」「振り幅大き過ぎです」
俳優の寺島しのぶ（52）が6日、自身のインスタグラムを更新。長男で歌舞伎俳優の尾上眞秀（まほろ／13）のオフショットを披露した。
【写真】「可愛いーーー」「振り幅大き過ぎ」寺島しのぶが披露した長男・眞秀の“おちゃめ”ショット
眞秀は映画『港のひかり』で舘ひろし、眞栄田郷敦らと共にメインキャストを務めていることでも注目を集めているが、この日の寺島の投稿では「突然ムクっと起きてきて 髪を輪ゴムで結び出した what happend？」とのコメントとともに、眞秀が髪の毛を2ヶ所結び、まるで“少女”のようなおちゃめな表情を見せる写真を2枚アップした。
この投稿にファンからは「可愛いーーー」「女の子かと」「凛々しさから一転してこの可愛さ 振り幅大き過ぎです」「何、何?めちゃくちゃ可愛い」「2枚目の写真 しのぶママに似てる… 親子だねぇ〜」「こ、これは、何結び？」「なんて愛らしい！」などの反響が寄せられている。
【写真】「可愛いーーー」「振り幅大き過ぎ」寺島しのぶが披露した長男・眞秀の“おちゃめ”ショット
眞秀は映画『港のひかり』で舘ひろし、眞栄田郷敦らと共にメインキャストを務めていることでも注目を集めているが、この日の寺島の投稿では「突然ムクっと起きてきて 髪を輪ゴムで結び出した what happend？」とのコメントとともに、眞秀が髪の毛を2ヶ所結び、まるで“少女”のようなおちゃめな表情を見せる写真を2枚アップした。
この投稿にファンからは「可愛いーーー」「女の子かと」「凛々しさから一転してこの可愛さ 振り幅大き過ぎです」「何、何?めちゃくちゃ可愛い」「2枚目の写真 しのぶママに似てる… 親子だねぇ〜」「こ、これは、何結び？」「なんて愛らしい！」などの反響が寄せられている。