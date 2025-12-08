【中継】中国軍機照射は“捜索レーダー”で「通常手法」と中国外務省反論「日本側が誇張している」批判まで…軍事的圧力へ

中国外務省はさきほどの会見でレーダー照射について「捜索レーダーを起動することは正常な行為だ」と述べ捜索目的でのレーダー照射だと強調しました。

北京支局から中継でお伝えします。

外務省の報道官はさきほどの会見で、「艦載機が飛行訓練中に捜索レーダーを起動することは各国の通常の手法であり、飛行安全を確保するための正常な操作である」と述べた上で、「自衛隊の戦闘機が一方的に中国側の演習区域に侵入し、中国側の軍事活動を至近距離で偵察・妨害したことに原因がある」と主張しました。

また、報道官は、日本側がこの問題を誇張していることは国際社会を間違った方向に誘導する別の意図がある」などと非難しやめるよう抗議しました。

Q 今後中国はどのような対応を取ると考えられますか？

今回のレーダー照射は中国政府が高市首相の「台湾有事」をめぐる発言の撤回を求め「情報戦」を展開しているなかで起きました。

中国のSNSには「日中の対立が次の段階に入った」との投稿もみられ、発言撤回を求める圧力が「情報戦」から軍事的なものに及び始めたと感じます。

中国政治に詳しい専門家のなかには、今後、日本周辺での軍の活動や尖閣諸島周辺での海警当局の活動でも圧力をかけ続けるのではとの見方もあります。