三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（ＭＵＦＧ）は８日、来春に傘下の三菱ＵＦＪ銀行の半沢淳一頭取（６０）をＭＵＦＧ社長に、同社の大沢正和専務（５７）を三菱ＵＦＪ銀頭取に昇格させる方向で最終調整に入った。

ＭＵＦＧの亀澤宏規社長（６４）は同社会長となる見通し。今月中旬にも決定する方針だ。

半沢氏は、経営戦略を練る企画部門を中心に要職を歴任し、２０２１年に頭取に就任した。「金利のある世界」の到来で貸し出しの原資となる預金の重要性が高まる中、個人向け金融サービス「エムット」を始めるなど、顧客基盤の拡大を進めた。

大沢氏は、海外経験が豊富で、証券会社への出向経験もある。米証券大手モルガン・スタンレーとの合弁会社の設立や、タイ・アユタヤ銀行の買収などに携わった。デジタル部門の責任者として、海外企業への出資やスマートフォン決済サービスの展開も主導した。

ＭＵＦＧと三菱ＵＦＪ銀では従来、本部の企画部門などの花形部署での経験が長い人材がトップを務めることが多い。金融へのＡＩ（人工知能）導入が加速する中、デジタルの知見が豊富な大沢氏を頭取に起用することで、時代の変化に柔軟に対応する狙いがある。

◇半沢淳一（はんざわ・じゅんいち）８８年東大経卒、三菱銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）入行。２１年４月から取締役頭取執行役員。埼玉県出身。

◇大沢正和（おおさわ・まさかず）９１年東大法卒、三菱銀行（現三菱ＵＦＪ銀行）入行。２５年６月から取締役専務執行役員。兵庫県出身。