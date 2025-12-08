◇卓球 混合団体ワールドカップ2025(11月30日〜12月7日、中国・成都)

卓球の混合団体ワールドカップは7日に決勝戦が行われ、日本は中国に敗れて準優勝で大会を終えました。日本の選手たちが取材に応じています。

今大会は男女混合の団体戦。5種目、混合ダブルス、女子シングルス、男子シングルス、女子ダブルスor男子ダブルス、男子ダブルスor女子ダブルスの順に各マッチ3ゲームまで実施。獲得したゲーム数が先に「8ゲーム」となった段階で勝利となります。

日本は前日の対戦からオーダーを変更。しかし混合ダブルスは松島輝空選手と大藤沙月選手のペアが王楚欽選手と孫穎莎選手のパリオリンピック金メダルペアに完敗。女子シングルスは張本美和選手が世界ランク2位の王曼碰選手に0-3で落とします。

劣勢の中、男子シングルスでは張本智和選手が林詩棟選手から第1ゲームは奪取。ラリーで打ち負けず、世界ランク2位から意地をみせます。しかし、その後の2ゲームを落とし、通算ゲームカウント1-8の大差で敗れました。

松島選手は「王楚欽/孫穎莎ペアは安定したプレーでやることがなかったくらい完敗。前半リードされていて相手が余裕の持った状態で自分がいいプレーをしても効かない。やっぱり前半が大事」と振り返ります。それでも前日の中国戦ではシングルスで世界7位の梁靖崑選手に2-1で勝利。男子ダブルスなど多くの試合をこなし、「試合数が多くて疲れました」と話しました。

一方、大藤選手は「率直に強かったという一言です」と悔しそうな表情。「初めてのルール、オーダーに新鮮な気持ち。この経験を次に生かしたい」と飛躍を誓いました。

“張本きょうだい”で挑んだシングルス。妹の美和選手は、「1ゲームの中でいいボールが入ってもそれが11本取るのは遠い。リードされると思い切ってプレーができないので、そこが反省」と強敵との対戦に悔しさをにじませます。

また兄・智和選手との戦いには、「女子が先なので自分が戦ったあとにお兄ちゃんが戦うときは、今日の決勝までは勝ってバトンを渡せた。今日は1ゲームも取れなかったんですけれど、お兄ちゃんと混合団体で一緒に戦うことができてすごく心強いと思いましたし、すごく楽しかった。また一緒に出られるように自分も頑張りたい」と笑顔を見せました。

兄・智和選手は、苦しい展開の中で意地の1ゲーム奪取。「決勝までたくさん助けてもらったので、苦しい展開こそ次につなげたいって必死に戦った。なんとかもう1ゲーム取ってつなげたかったですが、できなくて悔しい気持ちです」と振り返ります。

今大会の戦いには、「たくさんの場面でリードをいただいて、気持ちよくプレーさせていただいた。美和もそうですし、混合ダブルスにも感謝」と話し、「今大会は11試合中10試合ほぼリードした場面で回ってきたので、チームの層が厚くなったと思います」とチーム力にも言及しました。

今後は10日から香港でWTTファイナルズが開催。世界のトップ選手16人のみが集うハイレベルな大会です。

張本智和選手は「WTTファイナルズになって4大会中3大会で準優勝しているので、今度こそ優勝したい。今日のようなプレーを磨いて、少ない期間準備して優勝したい」、張本美和選手は、「一戦一戦試合が多くできるように、今自分ができるもの、持っているものでどう戦うかを準備して1試合ずつ頑張っていきたい」、大藤選手は「今年1年間は自分の中であまりいい成績を出せなかったので、最後は思い切って自分のプレーをして1つでも多く勝ちたい」、松島選手は「シングルスは初なので優勝を目指して頑張りたい」とそれぞれ意気込みました。

▽決勝 日本 1-8 中国

◆第1戦

松島輝空/大藤沙月 0-3 王楚欽/孫穎莎

(4-11、4-11、6-11)

◆第2戦

張本美和 0-3 王曼碰

(6-11、7-11、6-11)

◆第3戦

張本智和 1-2 林詩棟

(11-6、5-11、6-11)

▽日本の日程と結果

【ステージ1】

11月30日 ○ 8-1 オーストラリア

12月1日 ○ 8-4 インド

12月2日 ○ 8-2 クロアチア

【ステージ2】

12月3日 ○ 8-2 香港

12月4日 ○ 8-3 ドイツ

12月4日 ○ 8-0 スウェーデン

12月5日 ○ 8-2 韓国

12月6日 ● 5-8 中国

12月6日 ● 7-8 フランス

【ファイナルステージ】12月7日 準決勝 ○ 8-3 ドイツ12月7日 決勝 ● 1-8 中国