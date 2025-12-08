工藤静香のクリスマスディナーショー『工藤静香 Christmas Dinner Show 2025』が、12月7日に新潟・イタリア軒で開催された。工藤が自身のInstagramにステージショットと初日公演のオフショットを投稿している。

以前、リハーサル動画の投稿とともに、セットリストに難航していることを明かしていた工藤。「無事に終えることができました。DSならではの特別な空間にて、皆さまに歌を聴いていただきとても嬉しく幸せな時間でした。この日、この瞬間を楽しみに待っていてくださった皆さま大切なお時間を私のために使ってくださり、本当にありがとうございました。また、お会いできる日を楽しみにしています」と感謝と再会の約束をファンに向けて綴った。

また、「本番前日はリハーサルの音が1日中頭の中で鳴ってしまい、そのまま朝を迎えてしまいました」「本番が終わりホッとしておいしいご飯を食べに行きました。お部屋に戻り、皆さんからいただいた差し入れをもぐもぐしています。ありがとうございました」と日本海の海の幸を堪能できる寿司の写真をアップ。

「今まだお化粧したままなのですが、横になったら眠ってしまいそうです 笑」「私の機能には備わっていない「眠気」逃したくない！でもこのまま眠ってしまいたいけれど、まだお部屋を片付けていないし、お風呂に入らなくては！笑」とマフラーを巻いたセルフィーを公開した。

この投稿にファンからは、「初日お疲れ様でした」「休める時に少しでもゆっくりできますように」「優しい笑顔に癒されました」「それにしても美しい」などのコメントが寄せられている。

