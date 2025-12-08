『ザ・ボーイズ』のファイナルシーズンとなるシーズン5が、Prime Videoにて2026年4月8日より独占配信されることが決定。あわせてティザーアートと日本版ティザー予告が公開された。

参考：ジャック・クエイド、「東京コミコン2025」で来日決定 『ザ・ボーイズ』の3ショットが実現

本作は、ニューヨーク・タイムズのベストセラーリストにも入った、ガース・エニスとダリック・ロバートソン原作のコミックをもとにしたドラマシリーズ。

舞台はセレブのように人気があり、政治家のように影響力があり、神のように崇拝されているスーパーヒーローが、その力を善のためではなく悪用する世界。そんな腐りきったスーパーヒーローを阻止しようとする自警団的なグループ“ザ・ボーイズ”は、スーパーヒーローを管理する巨大企業ヴォート社の真実を暴くために戦い続ける。

ファイナルシーズンでは、極悪非道なスーパーヒーローの頂点に君臨するホームランダー（アントニー・スター）が世界を完全に支配。彼らに抗うヒューイ（ジャック・クエイド）、マザーズミルク（ラズ・アロンソ）、フレンチー（トマー・カポン）は「自由キャンプ」に囚われ、アニー／スターライト（エリン・モリアーティ）は必至に抵抗。人間側だが異常な身体能力と再生能力を持つキミコ（福原かれん）は行方不明に。しかし、ボーイズのリーダーだったブッチャー（カール・アーバン）が再登場し、全てのスーパーヒーローを抹殺するウイルスを使う覚悟を決めた時、世界を変える連鎖反応が始まる。

公開されたティザーアートは、崩壊したようなヴォート社のタワーの前に佇むブッチャーと、宇宙から地球を見下ろすホームランダーの姿を切り取った2枚。最終章を予感させるビジュアルとなっている。

あわせて、12月6日（現地時間）にブラジル・サンパウロで開催されたCCXP（ブラジルコミコン）にてティザー予告が初公開。会場にはショーランナーのエリック・クリプキをはじめ、エリン・モリアーティ、ラズ・アロンソ、福原かれん、トマー・カポン、コルビー・ミニフィらキャスト陣が登壇し、3,000人以上のファンを熱狂させた。

『ザ・ボーイズ』ファイナルシーズンは、2026年4月8日に初回2話が一挙配信され、その後毎週新エピソードが配信。5月20日に最終回を迎える。

（文＝リアルサウンド編集部）