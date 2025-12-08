NTTドコモは、「ひかりTV」、「ひかりTV for docomo」の利用料金を値上げする。新料金適用日は2026年3月1日～。

「ひかりTV」、「ひかりTV for docomo」は、人気の映画やドラマ、アニメなどの専門チャンネルやビデオ作品を閲覧できるエンターテインメントサービス。

同社によると、放送・配信設備や通信設備の維持にかかるコスト、電気代などの高騰が値上げの理由とのこと。

新規申込受付中のプランの新規料金は、「ひかりTV 基本プラン」が1100円から1210円、「ひかりTV 専門チャンネルプラン」が2750円から3300円、「ひかりTV 専門チャンネル・ビデオプラン」が3850円から4400円に値上げされる。

新規申込受付が終了しているプランの新規料金は、たとえば、「ひかりTV 基本放送プラン」が1100円から1210円、「ひかりTV テレビおすすめプラン」が2750円から3300円に値上げされる。

新規申込受付が終了しているプラン プラン 2026年2月28日まで 2026年3月1日以降 ひかりTV お値うちプラン 3850円 4400円 ひかりTV テレビおすすめプラン 2750円 3300円 ひかりTV ビデオざんまいプラン 2750円 3300円 ひかりTV 基本放送プラン 1100円 1210円 ひかりTV for docomo 3850円 4400円