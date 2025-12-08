「155億円超え」オファーも…大谷翔平の“ライバル”獲得の可能性は低い　ダークホースに挙げられた「球団の名前」

シュワバーに155億円超えのオファーをパイレーツが出したという(C)Getty Images

フィリーズをFAとなっていたカイル・シュワバーについて、パイレーツが4年契約をオファーしたと、米メディア『The Athletic』のケン・ローゼンタール記者が報じている。

同記者によれば「このオファーは、ほぼ間違いなく（4年総額）1億ドル（約155億円）を超える規模だ」という。米メディア『ClutchPoints』が伝えている。

【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る

ただ「パイレーツがシュワバーを獲得できる可能性は依然として低く、最も有力な移籍先は前所属チームであるフィリーズのままだ。レッドソックスも、彼に関心を持つことが知られている他のビッグマーケットの球団の一つだ」といい、他にもシュワーバーの地元球団でもあるレッズも獲得に動いているとされる。

シュワバーは今季56本塁打をマーク。ナ・リーグMVP投票では大谷翔平に次ぐ2位に入った。チームはポストシーズンに進出したが、ナ・リーグの地区シリーズでドジャースに敗れている。

同メディアは「この敗退が、シュワバーの流出を含むフィリーズのチーム改革の噂につながっている」と見ている。