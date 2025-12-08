WMで“人気銘柄”のクワンを「放出するかもしれない」ドジャースは「獲得レースに間違いなく絡んでくるはずだ」専門メディア

ドジャースが獲得を狙うとされる注目のクワンは放出されるのか(C)Getty Images

ドジャースが獲得を目指していると噂されるガーディアンズのスティーブン・クワンについて、現地時間12月8日から始まるウィンターミーティングで移籍の動きはあるのだろうか。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「少なくとも1つは大型トレードが飛び出すことで知られる舞台だ。7月の期限前には実現しなかったが、ガーディアンズはこのオフこそ、スティーブン・クワンを放出するかもしれない」と伝えている。

同メディアは「カイル・タッカーに4億ドル（約620億円）もの価値があるのか確信を持てない球団にとって、クワンは魅力的な選択肢となる。さらに、彼にはまだあと2年の保有期間（FAまでの期間）が残っているというメリットもある」と指摘した。

さらに「ウィンターミーティングでクワンの名前は人気銘柄となるだろう。ドジャースもその獲得レースに間違いなく絡んでくるはずだ」と見ており、ドジャースの動きが注目される。

では、クワンを獲得するために誰を交換要員にするのだろうか。同メディアは別の記事で、元レッズGMのジム・ボウデン氏が、若手有望株の外野手ホスエ・デポーラとの1対1のトレードを提案したが、これを「楽観的すぎる」と主張。