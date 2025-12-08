オリックス・若月健矢捕手が８日、大阪・舞洲の球団施設で契約交渉に臨み、５０００万円増の年俸１億８０００万円でサインした（金額は推定）。２０２３年オフに結んだ、年俸変動制の複数年契約が来季も継続。「しっかり評価していただけた。すごくチームを引っ張ってくれたという言葉をいただきました」と笑顔を見せた。

若月はけがに強く、強肩を生かした高い守備力に定評。プロ１２年目の今季は同じ１９９５年生まれの森との競争に勝ち、９９試合で先発マスクをかぶった。シーズン全体でも１２１試合に出場し、打率２割７分２厘、６本塁打、３１打点。３月２８日の開幕戦・楽天戦（京セラドーム大阪）を含め、球団タイ記録となるシーズン３度のサヨナラ打を放った。

キャリア初のシーズン１００安打もマークした女房役。「本当にできすぎだと思うけど、この成績ができすぎだと思ってしまったらそこまでの成長。さらなる高みを目指していきたい気持ちに改めてなった」と総括した。

今季からは２度目の選手会長も務めており、球団側には「湿気対策」を要望。「ドーム球場だし、舞洲は海が近いので。どうしても道具が湿気たりとか…。そういうところを改善してほしい」と、将来的な乾燥室などの設置を求めた。

１１月の侍ジャパン強化試合・韓国戦（東京ドーム）にも出場し、来年３月のＷＢＣでは正捕手争いに加わる可能性も高い。同じく出場の可能性があるドジャース・山本とはオリックス時代の２１年から３年連続で最優秀バッテリー賞を受賞し、２度のノーヒットノーランにも貢献。「選ばれるものだと思って準備していきたい。本当に想像を超えるような経験になると思うので、もし選んで頂けるならすごく楽しみ」と目を輝かせた。