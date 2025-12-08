りんくうプレミアム・アウトレット（大阪・泉佐野市）で７日、ゴミ拾いを競うスポーツ「第５回 スポＧＯＭＩ大会 ｉｎ 泉佐野」を泉佐野市と共同で開催された。競技では参加者が総重量７０・２５キロのゴミを回収した。

泉佐野市とりんくうプレミアム・アウトレット共同での「スポＧＯＭＩ」開催は今回で３回目。全１６チーム、総勢６７人の選手による「ゴミ拾いは、スポーツだ！」の掛け声で競技がスタートした。競技エリアは、りんくうタウン駅を中心とした外周約３・１キロのエリア。制限時間１時間で参加チームがゴミを集めて回った。

全参加チームによるゴミ回収の総重量は約７０・２５キロ。優勝は、地元清掃会社の家族チーム「くまたん２０２５」で、回収量は約１８・７３キロだった。優勝チームの選手は「２家族で参加した。５人中４人が子供メインのチームで優勝できてうれしい！」と喜びのコメント。他チームからも「今年で２度目の参加ですが、去年よりゴミが減っていた印象。ゴミを集めるのは苦労したが、町がキレイになっているのは良い事だと思う」「ボランティアだと思っていたゴミ拾いが、スポーツになるのは新鮮！」など、子供から大人まで幅広い層の参加者たちが、思い思いにスポＧＯＭＩを振り返った。

上位チームには、表彰状と、賞品として「プレミアム・アウトレットお買い物券」と、泉佐野市内の加盟店で使える「さのぽポイント」を贈呈。ほかにも特別賞として「泉佐野市賞」や「プレミアム・アウトレット賞」などの賞品も贈呈された。