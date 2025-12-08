「ビームス×スタバ」新コレクション12・12発売 秋冬ニットやブルゾンなど全6型13アイテム
ビームスとスターバックス コーヒー ジャパンは2025年9月から、ファッションとコーヒーのカルチャーを融合させた新たなライフスタイルプロジェクト「STARBUCKS STAND by BEAMS（スターバックス スタンド バイ ビームス）」を開始。12日に、全6型13アイテムとなる新コレクション「SEASONAL Collection（シーズナル コレクション）」が発売される。
【画像】スタバ×ビームス、ニット＆アニマルTシャツほか（一覧）
「SEASONAL Collection」は、「ビームスが考える“スターバックスのある新しいライフスタイル”」というプロジェクトコンセプトをベースに、シーズンならではのムードやトレンドを遊び心を持って取り入れたスタイルを提案する。
第一弾となる今回は、コーヒー豆の生産地“KENYA（ケニア）”をテーマにした全6型13アイテム。「ビームス ライフ 横浜」および「スターバックス公式オンラインストア」にて発売する。なお、「ビームス ライフ 横浜」では、ラインナップに加えて本コレクションのパターンを採用したクッションも展開。空間にもコーヒーカルチャーを取り入れられる特別アイテムとして販売する。
2025年秋冬のテーマは、スターバックスの定番コーヒー豆の産地“KENYA”。雄大な自然や多様な文化から着想したカラーリングと、アフリカゾウ、ラテアート、スターバックスのカップ、コーヒー豆などをモチーフにしたオリジナルパターンを組み合わせ、コーヒーカルチャーをまとうようなアイテムを展開する。
「STARBUCKS STAND by BEAMS」は、日常に寄り添う『CORE Collection』をはじめ、『SEASONAL Collection』や特別企画の『EXTRA Collection』など、多彩な商品ラインナップを通じて、常に新しい発見と体験を届ける。
「SEASONAL Collection」は、「ビームスが考える“スターバックスのある新しいライフスタイル”」というプロジェクトコンセプトをベースに、シーズンならではのムードやトレンドを遊び心を持って取り入れたスタイルを提案する。
第一弾となる今回は、コーヒー豆の生産地“KENYA（ケニア）”をテーマにした全6型13アイテム。「ビームス ライフ 横浜」および「スターバックス公式オンラインストア」にて発売する。なお、「ビームス ライフ 横浜」では、ラインナップに加えて本コレクションのパターンを採用したクッションも展開。空間にもコーヒーカルチャーを取り入れられる特別アイテムとして販売する。
2025年秋冬のテーマは、スターバックスの定番コーヒー豆の産地“KENYA”。雄大な自然や多様な文化から着想したカラーリングと、アフリカゾウ、ラテアート、スターバックスのカップ、コーヒー豆などをモチーフにしたオリジナルパターンを組み合わせ、コーヒーカルチャーをまとうようなアイテムを展開する。
「STARBUCKS STAND by BEAMS」は、日常に寄り添う『CORE Collection』をはじめ、『SEASONAL Collection』や特別企画の『EXTRA Collection』など、多彩な商品ラインナップを通じて、常に新しい発見と体験を届ける。