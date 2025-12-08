太鼓用の木製の棒で頭を複数回殴ったか…別の園児にも7件の暴行加えた疑いで元保育士の女（25）再逮捕　福岡・田川市

福岡・田川市の保育園で園児を殴り、けがをさせた疑いなどで逮捕された元保育士の女が、別の園児にも7件の暴行を加えた疑いで再逮捕されました。

再逮捕されたのは、田川市の元保育士・中村麗奈容疑者（25）です。

警察によりますと、中村容疑者は2025年7月から8月にかけて、保育士として勤務していた田川市の松原保育園で、5歳児クラスの園児1人の頭を太鼓用の木製の棒で複数回殴ったり、口の中に食べ物を押し込むなど、合わせて7件の暴行を加えた疑いです。

調べに対し、中村容疑者は容疑を認めた上で、「クラス担任をしていく中で心に余裕がなくなり、イライラする頻度が増え、悪いことと分かりながら子供たちをたたくようになった」などと供述しているということです。

以前、松原保育園に勤めていた中村容疑者の夫は「本人が罰せられるのは、警察沙汰にもなっているから仕方ない。園自体の問題もあると思うから、1人だけの責任で終わらせてほしくない」と述べました。

警察は、中村容疑者が他の園児にも暴行していたとみて捜査しています。