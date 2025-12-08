「イオンフードスタイル西大島店」オープン、少量惣菜･選べる楽しさを提案【新店レポート】

ダイエーは12月5日、「イオンフードスタイル西大島店」をオープンした。

店舗は、1973年7月にオープンして以来、47年にわたり営業を続けてきた「ダイエー大島店」(2021年2月に営業終了)の跡地に、新たな店舗として再出店、食品売り場を拡大した。

今年では、4月にオープンした「イオンフードスタイル墨田横川店」に次ぐ出店で、関東で78店舗目となる。売り場面積は545坪、年商約26億円を見込む。

都営新宿線「西大島駅」より徒歩3分に位置しており、店舗の周辺1km圏内には、約8万9,000人、約5万3,000世帯が居住しており、30代から40代の子育て･共働きのファミリーや20代から30代の単身世帯が多いエリアだ。

同店舗は、446戸を持つ賃貸マンションの1階に入っており、今後もさらなる人口増加が見込まれている。

近隣では1キロ以内の距離に「ライフ亀戸店」や同グループの「ピーコック大島店」などが営業する。

同店は、地域の顧客ニーズに応える、新鮮な生鮮や惣菜･ベーカリーなどを取り揃え、ダイエー大島店からの顧客をはじめ、近隣住人の日々の食生活に「おいしさ」「安さ」や「便利さ」を提供する。

イオンスタイル西大島店

店舗の特徴として、毎日の食事づくりをサポートする簡単･便利な品を豊富に展開する。骨取りした魚をレンジやフライパンで調理するだけの簡単メニューや、 魚や肉、野菜をベースとした調理不要の個食鍋、買い置きできるチルド弁当を展開。フローズンコーナーでは、アサイーボウルなど人気のフルーツや簡単調理の食材が勢ぞろいする。

有名ラーメン店の味を自宅で楽しめる「宅麺」やワンプレート冷凍食品、自宅で焼き立てを仕上げる冷凍メロンパンやドーナツなど、家族の食卓にも一人暮らしの人にも時短･便利な商品を揃える。

ほかにも、家族向けに副菜が入った大きな「おかずDELI」、週末限定のメガパック惣菜など、家族でシェアできる惣菜を販売する。

また、好きなものを好きなだけ選べる楽しさを提案する。巻き寿司やフライ、ベーカリー、カットフルーツの各コーナーで1品ずつ選べるバイキング販売を実施する。ベーカリーコーナーでは人気のプチチョコデニッシュなど約8種を展開する。

特に惣菜やベーカリーには力を入れ、16時頃までインストア加工で製造し、種類を多く揃えている。

青果は毎朝、近隣の千葉･船橋市場から直送される新鮮な野菜を展開。インド料理に欠かせない香辛野菜「メティ」を江戸川区の第2の特産品とする活動を行い、地産地消を目指す「えどがわメティ 普及会」と連携し、地元江戸川産の野菜「えどがわメティ」「小松菜」を販売する。

酒類では、ワイン売場の棚を低く見通しを良くした。ワインは江東区のワイン醸造所「深川ワイナリー東京」の国産ワインなど、料理に寄り添う厳選ワインを品揃えする。

ワイン売場

また、家庭で消費されずに余っている食品を、地域内で提携する団体を通じて必要とする人へ渡す「フードドライブ」BOXを常設する。

今後レジ付近に17席のイートインスペースを設ける予定だ。

【概要】

東京都江東区大島4丁目6番17号

営業時間 7時〜23時

駐車場台数41台