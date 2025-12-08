【横浜家系ラーメン大和家】冬限定「生姜味噌ラーメン」発売/ 豚骨ベースの味噌スープと生姜の“温活ラーメン”

ラーメンチェーン「横浜家系ラーメン大和家」は、12月9日から冬限定メニューとして「生姜味噌ラーメン」を国内全店で発売する。価格は並盛で税込1,050円。

「横浜家系ラーメン大和家」は、東京都多摩地区を中心に国内外で15店舗を展開している（2025年12月8日時点）。醤油ダレや塩ダレを合わせた濃厚な豚骨スープのラーメンなどを提供。濃厚スープに合わせ、低加水率の中太麺を使用している。

今回は、豚骨ベースの味噌スープと生姜を組み合わせた「生姜味噌ラーメン」を発売。濃厚ながらもすっきりとした後味の商品に仕上げたという。冬の期間限定商品として、2026年2月末まで販売予定。

家系豚骨をベースにまろやかな味噌を合わせたコク深い味噌スープを使い、スープと絡みがよい特製中太麺を合わせた。炒め野菜と粗めに刻んだチャーシューものせて、食べ応えと香ばしさを両立したという。大量のおろし生姜が香りと辛味のアクセントになるとし、食べ進めるごとに身体の芯から温まる「温活ラーメン」と称している。テイクアウトには対応しない。

横浜家系ラーメン大和家「生姜味噌ラーメン」発売

家系豚骨×味噌のスープ

特製中太麺を使用

【販売期間】2025年12月9日〜2026年2月末予定

【販売価格】並盛：税込1,050円 ※大盛は＋100円

【販売店舗】「横浜家系ラーメン 大和家」国内全店

■「横浜家系ラーメン大和家」店舗一覧