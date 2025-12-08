SUPER JUNIOR・リョウク、年末に単独コンサート開催決定！“1年の感謝”込めた特別ステージに期待

SUPER JUNIORのリョウクが、年末に特別なコンサートを開催する。

リョウクは、12月26日・27日にソウル・城北区の同徳女子大学100周年記念館で「RYEOWOOK'S AGIT CONCERT:Special Rucky draW」を開催する。

今回の公演は、2024年3月に全席完売を記録したソロコンサート以来、約1年9か月ぶりに開かれるリョウクの単独コンサートで、1年間変わらず応援を送り続けてくれたファンを思い、リョウクが年末に合わせて準備した特別なステージだ。

（写真＝SMエンターテインメント）

公演は、「Special Rucky draW」というコンサートタイトルの通り“ラッキードロー”をテーマに進行され、多彩な音楽のプレゼントが盛り込まれた内容になると期待されている。

チケットはインターネット予約サイト「メロンチケット」を通して購入可能で、12月11日午後8時からSUPER JUNIOR公式ファンクラブ「E.L.F」メンバーシップ会員を対象とした先行予約が、15日午後8時から一般予約が行われる予定だ。

リョウクは卓越した歌唱力と独自の感性で “信じて聴ける名ボーカリスト” として愛されており、今年デビュー20周年を迎えたSUPER JUNIORのメンバーとして、リアリティ番組、記念展示会、ポップアップストア、フルアルバム、ワールドツアーなど、多方面で精力的に活動を続けている。

（記事提供＝OSEN）