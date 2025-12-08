企業の人手不足が深刻化する中、働く意欲のあるミドル・シニア世代と企業をつなぐ取り組みが広がっています。40代以上を対象にした仕事説明会が8日、福岡県久留米市で開かれました。

■中村安里アナウンサー

「こちらでは中高年向けの合同企業説明会が行われています。皆さんそれぞれのブースで自分に合った仕事を探しています。」



久留米市で開催された企業の合同説明会には、サービス業、農業、介護などの分野の23社が参加しました。対象は40歳以上のミドルやシニア世代です。





■参加者（60代）「まだ働けるから。年金だけでは生活が苦しいから。」少子高齢化が急速に進む中、日本の労働力人口は年々減少傾向にあり、ミドル・シニアの活用に積極的な姿勢の企業は多いといいます。■参加者「（車いすで）動く時に気をつけることは？」■スタッフ「（手の位置は）できれば、ひざの上に。」■参加者「軽いです。」一部のブースでは、実際に仕事の内容を体験することができます。■アップルハート久留米南ケアセンター・蛭子本圭佑さん「介助のしやすさなど使ってみて、これだったら介護の仕事もできるかなと思っていただけたら。」経験と知識を持つ中高年の力。今後の企業活力のカギとなりそうです。