³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬¶ÈÌ³Äó·È¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ëº´²ì¥¢¥¸¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º
11·î20Æü¡¢NPB¡ÊÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ë¤Îºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤¬¡¢¶å½£¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Ç¤¢¤ëº´²ì¥¢¥¸¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÄó·È¤Ï¡ÖÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º³¤³°ÀïÎ¬¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Î°ì´Ä¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º³¤³°ÀïÎ¬¤òºöÄê
https://www.seibulions.jp/news/detail/202500624821.html[¥ê¥ó¥¯]
2024Ç¯¤Ë³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿º´²ì¥¢¥¸¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢ÆüËÜ¤È9¤«¹ñ¡Ê2025Ç¯¸½ºß¡Ë¤ÎÁª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿µåÃÄ¤Ç¡¢½éÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢º´²ì¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º¤ÎÌ¾¤Ç³èÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Dream of DREAMS¡Á¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ´¡Á ¡Ãº´²ì¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º¡ÊYouTube¡Ë
https://youtu.be/RjdNpqCcmpU
¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÎÌîµåÏ¢ÌÁ¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¶î»È¤·¡¢³Æ¹ñÂåÉ½Áª¼ê¤ò´Þ¤à¾ÍèÍË¾¤Ê¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÆ±µåÃÄ¤ÎÍýÇ°¤Ï¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÌîµå¿¶¶½¤ÈÈ¯Å¸¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±µåÃÄ¤ò±¿±Ä¤¹¤ëNEO ASIA JAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¡¢ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼ºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤è¤ëÁê¸ß¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©
Ã´Åö¼Ô¡§¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÎÌîµå¿¶¶½¡¦È¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤ÏÀ¤³¦ÃæÃµ¤·¤Æ¤âÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µåÃÄ¤¬ÀßÎ©¤·¤¿ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÎÌîµåÏ¢ÌÁ¤È¤Î¶¯¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¥ë¡¼¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢À¾ÉðµåÃÄ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ò¥×¥é¥¹¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ê¡¼¥à¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½êÂ°Áª¼ê¤¬¾ÍèÅª¤ËNPB¤Ë¹Ô¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥«¥¦¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÍË¾¤ÊÁª¼ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼º´²ì¥¢¥¸¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º¤ÎÁª¼ê¤¬ÆüËÜ¤Ç³èÌö¤¹¤ì¤ÐÊì¹ñ¤ÎÌîµåÁª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶á¤¤¾Íè¡¢º´²ì¥¢¥¸¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º¤«¤é¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤ÏÃÂÀ¸¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
Ã´Åö¼Ô¡§¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À¾ÉðµåÃÄ¤â¤½¤ì¤òË¾¤ó¤Ç¤Îº£²ó¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Ìîµå¤¬¤Þ¤À¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ò¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îò»ËÅª½é¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¡Ãº´²ì¥¢¥¸¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º¡ÊYouTube¡Ë
https://youtu.be/XfXHpS8-Csg
¡¼¡¼½à²ÃÌÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¶å½£¥¢¥¸¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÉé¤±±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥íÌîµå¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æº´²ì¥¢¥¸¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ã´Åö¼Ô¡§Á´¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌîµåÅÓ¾å¹ñ¤Î³°¹ñ¿Í¤ò¼çÂÎ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅê¼êÎÏ¤ä¼éÈ÷ÎÏ¤ÏÂ¾¤è¤ê¤âÃÃ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ìîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¤³«Âó¤Î¶â¤ÎÍñ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼º´²ì¥¢¥¸¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º¤òÄ¹´ü¤ËÅÏ¤Ã¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤À¤±¤Î¼ý±×¤Ï¸«¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ã´Åö¼Ô¡§Áª¼ê¤¿¤Á¤Î½Ð¿È¹ñ¤Ç¤¢¤ë³¤³°¤Ë¤â¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÊç¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¼ý±×¹½Â¤¤ò»ý¤Æ¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¡¦º´²ì¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤«¤é¹ÌºîÊü´þÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÊÆºî¤ê¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¹×¸¥¤·¤Ê¤¬¤é¼ý±×¤òÆÀ¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¡É¥È¥Ã¥×¡¦¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¡Ê¼ã¼êÍË¾³ô¡Ë¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑ¿ÍÁª¼ê¤¬NPB¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¾¯»Ò²½¤Ë¤è¤ëÌîµå¤Î¶¥µ»¿Í¸ý¸º¾¯¤ä¡¢NPB¤«¤éMLB¤Ø¤ÎÁª¼êÎ®½Ð¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤Ç¤âº£¸åÍ¥½¨¤Ê³°¹ñ¿Íºà¤ÎÅÐÍÑ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Î®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢º´²ì¥¢¥¸¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º¤ÎÁª¼êÃ£¤¬NPB¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Êì¹ñ¤ÎÌîµå³¦¤ØÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º´²ì¥¢¥¸¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º
https://saga-asia-dreams.jp/[¥ê¥ó¥¯]
¢¨²èÁüÄó¶¡¡§º´²ì¥¢¥¸¥¢¥É¥ê¡¼¥à¥º
(¼¹É®¼Ô: 6PAC)