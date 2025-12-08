NTTËÜ¼Ò¡¢ÆüÈæÃ«¤Ø°ÜÅ¾¡¡31Ç¯¡¢ºÇÀèÃ¼µ»½ÑÈ÷¤¨¤ë
¡¡NTT¤Ï8Æü¡¢2031Ç¯¤ËËÜ¼Ò¤òÅìµþ¤ÎÂç¼êÄ®¤«¤éÆüÈæÃ«¤Ø°ÜÅ¾¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬·úÀßÃæ¤Î¡ÖNTTÆüÈæÃ«¥¿¥ï¡¼¡×¤ËÆþµï¤¹¤ë¡£ÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤ò¾¯¤Ê¤¤¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ç¹âÂ®ÅÁÁ÷¤¹¤ëºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¡ÖIOWN¡Ê¥¢¥¤¥ª¥ó¡Ë¡×¤òÈ÷¤¨¡¢¼¡À¤Âå¥¹¥Þ¡¼¥È¥·¥Æ¥£¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿ÅçÅÄÌÀ¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÆüÈæÃ«¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¥¢¥¤¥ª¥ó¤ò»È¤Ã¤¿³¹¤Å¤¯¤ê¤òÆüËÜ¤äÀ¤³¦¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥Ó¥ë¤ÏÃÏ¾å48³¬¡¢ÃÏ²¼6³¬·ú¤Æ¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤Û¤«±ã²ñ¾ì¤ä¥Û¥Æ¥ë¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÍ½Äê¡£NTT¤ÎÁ°¿È¡¢ÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ¸ø¼Ò»þÂå¤«¤é1995Ç¯¤Þ¤ÇËÜ¼Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë·úÀß¤¹¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¾²ñ¼Ò¤¬°ÜÅ¾¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÌ¤Äê¡£