発売60周年のラミーから待望のノンアルコール登場！どこでも楽しめる「のんあるラミー」

発売60周年を迎えたロッテの人気洋酒チョコレート「ラミー」から、ついにノンアルコール(※2)品質の「のんあるラミー」が登場します。社会的な健康志向の高まりとともに、日中でも気兼ねなく楽しめる新しい選択肢として待望の声が高まっていた同ブランド。パウチタイプの手軽さとひとくちサイズの食べやすさで、リラックスタイムはもちろん外出先でも気軽に楽しめるのが魅力です♡ラミーらしいラムレーズンの味わいを、さらに身近に感じられる新商品がついにお目見え。

いつでも楽しめるノンアル品質のラミー

洋酒チョコレート市場売上№1(※1)の「ラミー」から、アルコール分0.05％未満(※2)の「のんあるラミー」が新登場。

これまでアルコール入りのために食べる時間帯を選んでいた方や、妊娠中・運転前で控えていた方にも嬉しいやさしい品質がポイント。

ラムとレーズンの風味はそのままに、時間や場所を気にせず食べられるのが魅力です。

便利なパウチ形態&ひとくちサイズ

「のんあるラミー」は持ち運びに便利なチャック付きパウチを採用し、外出先でもサッとつまめるひとくちサイズ♪

カバンにも入れやすく、年末年始の移動や休憩時間の小腹満たしにもぴったりです。

内容量は42gで、想定小売価格は税込224円前後。ラミーらしい味わいをよりカジュアルに楽しめる新スタイルが魅力です。

開発者が語る“ラミーの新しい楽しみ方”

開発担当者によると、アルコール規定値0.05％未満の範囲でラミーらしいラムレーズンの味を再現するため、香料や原料選びにこだわり抜いたとのこと。

長年のファンが日中に「食べたい」と思う瞬間や、これまで味わえなかった方にも寄り添う新たなラミー体験が詰まっています。

リラックスタイムはもちろん、移動中や仕事の合間にも気軽に楽しめるのが嬉しいポイント。

どんな時間にも寄り添う新しいラミー体験を

発売60周年を迎えた「ラミー」に新たな魅力を添える「のんあるラミー」。

アルコール分を気にせず、日中の休憩や外出中の気分転換にも楽しめるようになったことで、これまでにないシーンでラミーの世界が広がります。

ひとくちサイズの手軽さとラムレーズンの深い味わいは、大人のおやつ時間にもぴったり♡ラミーファンはもちろん、初めての方にも心地よいスイーツ体験を届けてくれるはずです。