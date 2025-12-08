渚のん＆花城奈央“姉妹”、ハイレグで圧巻ボディ披露
グラビアアイドルの渚のんと、「ミスマガジン2024 ミス週刊少年マガジン」でアイドルグループ・きゅ〜くるの花城奈央が、8日発売の『週刊プレイボーイ』51号（集英社）のグラビアに登場する。
【写真】純白水着が輝く！「ミス週刊少年マガジン」花城奈央
実写恋愛シミュレーションゲーム『敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘』に出演した2人のコラボグラビアが、『週プレ』で奇跡の実現。仲良しすぎるふたりの息ぴったりなカットに胸キュン必至。お姉さん気質でツンデレ、“凪ちゃん”（渚）と、生粋の末っ子であざとかわいい“菜緒ちゃん”（花城）。ふたりのイチャイチャを見せつけられて…。
今回のグラビアで2人は、同色の水着（花城は“ハイレグ”）で圧巻のスタイルを披露。美脚＆美しいボディラインを披露している。
なお同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは高野真央（※高＝はしごだか）、グラビアには、アイドルグループ・#ババババンビ、都丸紗也華、星野琴、宮越虹海が登場する。
