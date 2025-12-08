歌手・タレントの中川翔子さんがインスタグラムを更新。生後2ヶ月を過ぎた双子の息子たちの愛らしい姿と、その様子をユーモラスに表現した描き下ろしのイラストを公開し、ファンから大きな反響を呼んでいます。



【写真を見る】【 中川翔子 】 双子の息子の「阿波踊りポーズ」を披露 キュートな姿と絵日記のイラストに反響





中川さんは、「二ヶ月すぎると双子、表情バリエーションが多彩化してきますね！」と綴り、すくすくと成長する息子たちの様子を報告。







公開された複数の写真には、目を見開いて周囲を見つめる表情や、泣き顔、そして「阿波踊りびっくりした！」というコメントの通り、手足をまるで阿波踊りを踊っているかのようなユニークなポーズをとる瞬間が捉えられています。







中川さんは、「いろんなポーズとるから絵にしましたが描きたりないや！」とコメントし、「弟くんのポーズ集」と題されたカラフルな絵日記を公開しています。







絵日記には、写真にもあった「あわおどり」のポーズに加え、「フリーキック」「ヒゲダンス」「スネーキーモンキー蛇拳」「ギャバン風」「OK! オッケーダンス」「ジョジョ風ミルクのみポーズ」など、中川さんらしいユニークなイラストが描かれています。







中川さんは、この絵日記について「毎日の細かいこと忘れちゃうからいまのうちに描いて、いつか双子にわたしたくて描いてます」と、親としての温かい愛情を明かしています。







投稿の最後には、「相当気がはやいけど みなさんお子さんに習い事させましたか？ 男の子ってどんなかんじなのかな？と未来の想像しています」と、双子の未来に思いを馳せています。







この投稿に「阿波踊りって（笑）ツボっちゃいました」「こんなにいっぱい、色々なポーズするんですね」「ほんとにポーズとってる!! かわいい兄弟」「体操は特に体幹鍛えられて、全ての基本になるらしいとか！」「男の子は水泳・サッカー・体操よく聞きますね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】