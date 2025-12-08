自立し型崩れしにくいから心強い！【ワールドトラベラー】のビジネスバッグがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
心強い自立設計＆2ウェイ仕様!【ワールドトラベラー】のビジネスバッグがAmazonに登場!
ビジネスシーンにマストなアイテム、ワールドトラベラーのビジネスバッグ。
通勤、商談、就活、フレッシャーズなど、様々なビジネスシーンに便利。
自立し型崩れしにくく、置いた時にも形を保ち、PC収納や整理整頓しやすい内装など、基本的な機能も備えた一品となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
B4サイズ収納可能なメイン収納。
PC収納気室とは独立したメイン収納。書類の収納に便利なポケット付き。
→【アイテム詳細を見る】
ファスナーを開くことで、マチ幅を拡げて容量を増やせるエキスパンド機能を採用。普段より少し荷物が多い時にも対応。手持ちとショルダーの二つの使い方ができる２WAY仕様。
→【アイテム詳細を見る】
スーツケースのシステムハンドルにセットアップできるため、走行時のバッグのふらつきを軽減。
心強い自立設計＆2ウェイ仕様!【ワールドトラベラー】のビジネスバッグがAmazonに登場!
ビジネスシーンにマストなアイテム、ワールドトラベラーのビジネスバッグ。
通勤、商談、就活、フレッシャーズなど、様々なビジネスシーンに便利。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
B4サイズ収納可能なメイン収納。
PC収納気室とは独立したメイン収納。書類の収納に便利なポケット付き。
→【アイテム詳細を見る】
ファスナーを開くことで、マチ幅を拡げて容量を増やせるエキスパンド機能を採用。普段より少し荷物が多い時にも対応。手持ちとショルダーの二つの使い方ができる２WAY仕様。
→【アイテム詳細を見る】
スーツケースのシステムハンドルにセットアップできるため、走行時のバッグのふらつきを軽減。